vor 3 Min.

B2 sorgt wieder für Geduldsprobe

Arbeiten an der Fahrbahn bescheren erneute Staus

Erneut ist es am Freitag im Berufsverkehr zu langen Staus zwischen Gersthofen und Langweid gekommen. In dem Bereich wird wie berichtet auf einer Länge von 3,5 Kilometern ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Da während der Bauarbeiten, die immer nur am Wochenende stattfinden, pro Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, mussten die Autofahrer wieder einmal reichlich Geduld aufbringen. Erschwerend hinzu kam, dass es im morgendlichen Berufsverkehr laut Polizei zwei kleinere Unfälle in dem Bereich gegeben hat. Diese hätten den Verkehrsfluss zusätzlich behindert. Hinzu kommt, dass es Sperrungen an der Ausfahrt Stettenhofen gibt. Wer aus Richtung Augsburg kommt, kann dort nicht ausfahren, und die Einfahrt Richtung Donauwörth ist nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstellen Langweid und Bergstraße.

Der Freitag wird noch einige Zeit der Stautag auf der Bundesstraße 2 bleiben. Laut Auskunft des Straßenbauamtes soll insgesamt an vier Wochenenden gearbeitet werden. Dieses Wochenende ist das zweite davon. (thia, elhö)

Themen Folgen