10:30 Uhr

Badeunfall im Lech: Sechsjähriger laut Polizei in "kritischem Zustand"

Etwa 600 Meter trieb ein Sechsjähriger beim Baden im Gersthofer Lech ab. Andere Badegäste eilten sofort herbei und reanimierten das Kind.

Von Philipp Kinne

Ein Sechsjähriger befindet sich nach einem folgenschweren Badeunfall im Lech laut Polizei in "kritischem Zustand". Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr kam der Junge beim Baden mit seinen Eltern im Gersthofer Lech ab. Laut Polizei trieb der Junge etwa 600 Meter ab, bis ihn ein anderer Badegast aus dem strömenden Lech, nördlich der Gersthofer Lechbrücke, retten konnte.

Badegast eilt Sechsjährigem zu Hilfe

Sofort begann der Retter damit, den Jungen wieder zu beleben. Unterstützt wurde er dabei von den herbeigeeilten Polizeibeamten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Sanitäter brachten den Jungen in das Augsburger Uniklinikum. Dort befindet sich der Bub laut Polizei noch immer. Sein Zustand sei kritisch.

60-Jähriger seit Freitag vermisst

In Augsburg und Gersthofen haben Rettungskräfte bereits am Freitagabend bis etwa 23.30 Uhr nach einem 60-Jährigen gesucht, der gegen 19 Uhr in den Lech gefallen war. Sein Begleiter alarmierte unverzüglich die Notrufzentrale. Der Verunglückte sei am Ufer abgerutscht und in den Fluss gestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale unserer Redaktion am Samstag auf Nachfrage mitteilte, sei der Mann am Freitagabend im Bereich der A8-Autobahnbrücke bäuchlings im Wasser treibend von Einsatzkräften gesichtet worden. Noch immer habe man den vermissten Mann nicht gefunden.

