17:12 Uhr

Bahnklassiker drehen in Neusäß ihre Runden

Unter dem Motto „König Dampf“ macht der Modelleisenbahnclub Neusäß die große Zeit der deutschen Lokomotiven lebendig.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Modelleisenbahnclub Neusäß (MECN) ist ein rühriger Verein, der immer wieder die Öffentlichkeit sucht. So auch gleich Anfang des neuen Jahres. Für Sonntag und Montag (Heilig-Drei-König), 5. und 6. Januar, sowie Sonntag, 12. Januar, veranstaltet er seine traditionellen Neujahrsausstellung im Clubheim Bahnhof Westheim, Hindenburgstraße 4. Die Präsentation steht unter dem Motto „König Dampf“.

Die Modelleisenbahner der Spur 0 haben in der Vergangenheit in ihrer Clubanlage immer wieder die Fanherzen mit meterlangen Zügen und ausgeklügelten Bauten höher schlagen lassen. Dabei wurden die Klassiker der Deutschen Bundesbahn ebenso gezeigt wie typische Zugkompositionen aus dem nordamerikanischen „Wilden Westen“ und ein informativer Querschnitt durch den Lokomotivenbau aus der großen Zeit der Eisenbahn in den 1940er- und 1960er-Jahren.

Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn

Heuer lautet die Devise „König Dampf“. „Auf der großen Schauanlage drehen diesmal ausschließlich die imposanten Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn vor langen Güter-, Personen- und Schnellzügen ihre Runden“, berichtet der zweite MECN-Vorsitzende Dieter Rothenfußer. Er verrät auch Details, was die Besucher zu sehen bekommen: So unter anderem den Jumbo, den Bubikopf, das Steppenpferd und die emsige Fuffziger. Und das alles in Aktion.

Rothenfußer erinnert in diesem Zusammenhang an die späten 1960er-Jahre: „Die Deutsche Bundesbahn warb zu jener Zeit mit dem Slogan: Unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab.“ Damals seien die Dampfloks als rückständig und Rußschleudern angesehen worden. „Trotzdem sollte es in Westdeutschland noch zehn und in der damaligen DDR sogar 20 Jahre dauern, bis die letzten Dampfrösser aufs Abstellgleis fuhren.“ Doch bis heute sei die Faszination einer Dampflok ungebrochen, resümiert Rothenfußer. „Jung und Alt strömen herbei, wenn irgendwo eine Dampfsonderfahrt stattfindet.“ Weiße Dampfwolken, der Geruch von heißem Öl und Schwefel und das Zischen und Brummeln aus dem Inneren einer unter Dampf stehenden Maschine zögen Menschen noch immer in Bann. „Auch die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Neusäß“, wie Rothenfußer schmunzelnd gesteht. Kein Wunder also, dass in der jetzigen Neujahrsausstellung nochmals die letzte große Zeit der deutschen Dampfloks lebendig wird.

Mit der der Regionalbahnlinie R6 zur Ausstellung

Die Ausstellung ist jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise hat der MECN wie in den Jahren davor familienfreundlich gestaltet. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder einen Euro. Die Familienkarte kostet sieben Euro.

Einen besonderen Tipp hält Dieter Rothenfußer auch noch bereit: „Bequem und stilgerecht erreichen die Ausstellungsbesucher das MECN-Vereinsheim mit der Regionalbahnlinie R6 Augsburg-Ulm. Sie hält direkt vor dem Haus.“

Themen folgen