10:53 Uhr

Banken geben in Gablingen den Protesten der Bürger nach

Die Bankfiliale in Gablingen wurde geschlossen. Am Rathaus wollen VR-Bank und Kreissparkasse allerdings im neuen Jahr doch noch einen Geldautomaten einrichten.

In Gablingen soll es künftig doch einen Geldautomaten im Ortszentrum geben. Dies erklärt ein Sprecher der Kreissparkasse Augsburg.

Die Proteste von Bürgern und Politikern waren offenbar erfolgreich: Im ersten Quartal 2020 wird es am Rathaus in Gablingen einen Geldautomaten geben, der gemeinsam von der Kreissparkasse und der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG betrieben wird. Dies teilt ein Sprecher der Kreissparkasse mit.

Der neue Automat befindet sich im Eingangsbereich am Gablinger Rathaus und ist damit rund um die Uhr zugänglich. „Wir freuen uns, dass unsere intensive Suche nach einem Standort erfolgreich war und die durchgehende Verfügbarkeit von Bargeld für die Gablinger Bürger damit künftig gesichert ist“, sagt Richard Fank, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Augsburg.

Kooperation an neuem Standort

Auch Georg Schneider, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG zeigt sich erfreut, „dass eine Lösung für die Bargeldversorgung der Gemeinde gefunden wurde und wir dies in bewährter Kooperation an einem neuen Standort gemeinsam realisieren können“.

Nach der Schließung der gemeinsamen Filiale der Kreissparkasse und der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG in Gablingen Ende September war zunächst geplant, einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt einzurichten. Dieser wäre jedoch nur zu den Öffnungszeiten verfügbar gewesen. Dies hatten die Bürger nicht zuletzt auch bei den Bürgerversammlungen kritisiert.

Abheben ist in Gablingen dann rund um die Uhr möglich

Dagegen ermöglicht der Standort am Rathaus nun 24 Stunden am Tag die Abhebung von Bargeld. Außerdem wird auch ein Briefkasten aufgestellt für Überweisungen und andere Serviceaufträge der Kunden der beiden Institute. Bis zum Umzug steht laut Bankangaben der bisherige Geldautomat in der alten Geschäftsstelle weiter zur Verfügung.

Nicht zuletzt die Freien Wähler in der Gemeinde und auch FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler sowie Gablingens Bürgermeister Karl Hörmann und seine Stellvertreterin Karina Ruf hatten sich für einen Servicepoint im Ortszentrum eingesetzt. (AL)

Themen folgen