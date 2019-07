00:32 Uhr

Bauminister würdigt Adelsrieder CSU-Geschichte

Vor 40 Jahren wurde der Ortsverband gegründet. In München ist die Gemeinde bekannt, sagt Hans Reichhart

Die Adelsrieder CSU ist 40 Jahre alt. Das nahmen die Christsozialen zum Anlass, auf die eigene Geschichte zu blicken. Zur Gratulation kamen nicht nur Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer, sondern auch Heimatabgeordnete Carolina Trautner und Staatsminister Hans Reichhart.

„Heute blicken wir zurück auf 40 Jahre CSU Adelsried und das heißt für mich als frisch gewählten Ortsvorsitzenden vor allem „Danke“ zu sagen. Danke an meine Vorgänger und alle, die sich für unseren Heimatort ohne Unterlass einsetzen, seit 40 Jahren bis heute und auch in Zukunft“, sagte Ortsvorsitzender Matthias Barth. Gastredner Hans Reichhart dankte den CSU- und JU-Mitgliedern aus dem Holzwinkel. „In einer Zeit, in der jeder eine Meinung hat und dafür umso mehr die Macher fehlen und in der es Volkssport geworden ist, nurmehr zu kommentieren, da ist der politische Einsatz im Ehrenamt vielleicht so schwer wie nie. Er ist aber umso notwendiger. Dass ihr hier in Adelsried auch einmal die ernsten Töne anstimmt und euch für die Menschen einsetzt, das merke ich, da gerade die Adelsrieder CSU beim Thema Autobahn mittlerweile ein Begriff im Ministerium ist“, sagte Reichhart und verabschiedete sich mit einem Spaß, der sich auf seine Herkunft und die vom Ortsvorsitzenden Matthias Barth bezog: Beide stammen aus Jettingen. Reichhart sagte: „Adelsried blickt auf eine reiche und erfolgreiche Geschichte zurück, an die man anknüpfen kann. Ein Jettinger als Festredner in Adelsried, ein ehemaliger Jettinger als Adelsrieder CSU-Vorsitzender“, so der JU-Landesvorsitzender in Richtung von Landrat Sailer und Carolina Trautner, „vielleicht sollten wir noch einmal über eine kleine Gebietsreform sprechen“.

Dass die Erfolgsaussichten hierfür nicht groß sind, machte nicht allein der CSU-Ortsvorsitzende Barth deutlich. Auch Sailer und Trautner lehnten in ihren Grußworten dankend ab. Mit den guten Wünschen gleichwohl stimmten sie vollauf überein. „Die CSU ist in Adelsried eine gestaltende Kraft, das wird auf Landkreisebene wahrgenommen. Ihr spechtet nicht nach Lob, sondern bringt Leistung. Macht weiter so“, gab Staatssekretärin Carolina Trautner dem Ortsverband als CSU-Kreisvorsitzende mit auf den Weg. So regte auch Landrat und Bezirkstagspräsident Sailer der CSU einen motivierten Kommunalwahlkampf ans Herz.

Dann folgte eine Zeitreise, die Gründungsvorsitzender Johannes Ostermeier vorbereitet hatte. In rund 40 Minuten führte er durch die Geschichte des Ortsverbandes, durch die Reihen der ehemaligen Vorsitzenden sowie die Geschichte des Ortes, die die CSU in vorderster Reihe mitgestaltet hatte, und resümierte: „Wir stehen heute hervorragend da, das zeigt uns die Geschichte.“ (AL)

