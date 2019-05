31.05.2019

Bauwagen wird zum Mini-Laden

Erste Kostproben vor dem neuen Geschäft „Herzstück“ in Horgau

Das Thema Nachhaltigkeit liegt im Trend. Doch es ist nicht einfach, sein Leben nachhaltig zu gestalten – gerade in ländlichen Gegenden. Deshalb bauen Bürger die Genossenschaft „Herzstück“ auf, die ökologisch produzierte und nachhaltig durchdachte Produkte im Dorfladen mit Kaffeewirtschaft anbietet.

Da die Renovierungsarbeiten für das Gebäude jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen, wurde kurzerhand ein Bauwagen zu einem Mini-Lädchen umgebaut.

Dort können schon ab Samstag, 1. Juni, regionale und nachhaltige Produkte eingekauft werden: verpackungsarm, plastikfrei und palmölfrei. Alles, was hier angeboten wird, stammt nicht von Großkonzernen, sondern wurde von kleinen Firmen und Manufakturen nachhaltig hergestellt. Auch der Verzicht auf unnötige Verpackungen und Plastik gehört zum Konzept. Besonders beliebte Produkte sind zum Beispiel festes Shampoo oder Bambus-Zahnbürsten.

Gefeiert wird die Eröffnung im Rahmen der Aktion „Genussradeln“ am Sonntag, 2. Juni. Viele kleine Läden, regionale Produzenten und Dienstleister in der Region zwischen Langweid und Oberschönenfeld werden bei ihren Genussstationen zwischen 10 und 16 Uhr zeigen, was die Region westlich von Augsburg zu bieten hat.

Auch das „Herzstückle“, wie die Betreiber den Laden im Bauwagen nennen, wird dabei ein Anlaufpunkt sein. Biobäcker André Heuck wird vor Ort sein, über das heutige Bäckerhandwerk informieren und sein Brot zum Probieren anbieten. Auf einem „Getreideradl“ können Besucher allein mit Muskelkraft ihr eigenes Mehl herstellen, selbstverständlich aus regional angebautem Biogetreide.

Und da die örtliche Bücherei gleichzeitig ihr 10-jähriges Bestehen feiert, können Besucher zusätzlich frühschoppen mit Würstl, Kaffee und Kuchen. Außerdem tritt eine Band auf und es gibt ein buntes Kinderprogramm. (AL)

www.herzstueck-horgau.de

