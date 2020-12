vor 50 Min.

Bei Schneeglätte in Westheim mit dem Auto gegen Zaun gerutscht

Ein 19-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Wagen gegen einen Zaun gefahren. Grund war eine schneeglatte Fahrbahn.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen in Westheim gegen einen Gartenzaun geschlittert. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in der Straße Am Himmelreich wegen Schneeglätte mit seinem Auto ins Rutschen gekommen. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 2100 Euro. (AL)

