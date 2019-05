vor 38 Min.

Bei der SPD im Augsburger Land ist die Luft raus

Die bundesweiten Tendenzen spiegeln sich auch ein großes Stück im Augsburger Land. Beim direkten Vergleich einiger Gemeinden kommt es zu extremen Unterschieden

Von Tobias Karrer

Vor allem die beiden großen Parteien haben bei der Europawahl bundesweit die schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten eingefahren. Ähnlich fiel das Ergebnis im Landkreis aus. Klare Gewinner sind die Grünen, im Gegensatz zum bundesweiten Trend verliert im Augsburger Land die AfD jedoch. So sehen die Ergebnisse im Detail aus.

Bei der Europawahl 2014 erreichten die Grünen mit 10,5 Prozent im Landkreis ein zweistelliges Ergebnis. Bei der Landtagswahl 2018 konnte die Umweltpartei dann noch einen draufsatteln. Sie bekam 16,5 Prozent aller Zweitstimmen und war somit im Augsburger Land zweitstärkste Kraft hinter der CSU und noch vor den Freien Wählern. Der Erfolg setzte sich auch dieses Jahr fort. Am Sonntag machten 17,8 Prozent aller Wähler ihr Kreuz bei den Grünen.

Hochburgen der Grünen, die vor allem mit dem Themen Klimawandel und Artensterben auf sich aufmerksam gemacht haben, sind Neusäß, Stadtbergen, Diedorf und Bonstetten. In all diesen Gemeinden machte mehr als ein Fünftel der Wähler dort ihr Kreuz.

Die zweite Partei mit Umweltschutz als Markenkern, die ÖDP, schnitt in den Stauden auffällig gut ab: 5,4 Prozent in Mittelneufnach, 4,9 in Langenneufnach und 4,8 Prozent in Scherstetten sind ein Wort für eine Partei, die bei den Landtagswahlen nur auf 1,2 Prozent der Zweitstimmen kam. In Großaitingen übersprang die Partei mit 5,3 Prozent sogar die Fünf-Prozent-Hürde.

Die AfD hingegen verliert sowohl im Vergleich zur letzten Europawahl, als auch zur letzten Landtagswahl an Stimmen: 2014 machten noch 10,5 Prozent aller Wähler ihr Kreuzchen bei der AfD, 2018 waren es dann 11,1 Prozent und 2019 nur 9,3. Trotzdem ist die Partei auch im Landkreis Augsburg eine starke Kraft. In 14 Gemeinden schafft es die rechte Partei auf über zehn Prozent. Besonders auffällig ist das Ergebnis in Allmannshofen: 15,5 Prozent stimmten hier für die AfD.

Dass bei der Europawahl vor allem die großen Parteien CSU und SPD Einbußen hinnehmen mussten, stimmt im Landkreis nur bedingt. Lediglich das Ergebnis der Sozialdemokraten entspricht dem bundesweiten Trend: Insgesamt bekam die SPD heuer nur 7,9 Prozent aller Stimmen. Besonders schlecht waren die Ergebnisse in Ehingen mit 4,5 Prozent und in Kutzenhausen mit 5,1 Prozent.

Allein in Stadtbergen schaffte es die ehemalige Volkspartei auf mehr als zehn Prozentpunkte. Fatal ist die Situation der Sozialdemokraten jedoch im Süden des Landkreises. In Kleinaitingen und Scherstetten landete die SPD mit 3,4, beziehungsweise 3,3 Prozent hinter der CSU, den Grünen, Freien Wählern, der AfD und ÖDP nur noch auf dem sechsten Platz. Selbst in der vom SPD-Bürgermeister Bernd Müller regierten Stadt Bobingen schafften es die Genossen nicht mehr über zehn Prozent (9,4).

Die CSU dagegen verlor zwar einige Stimmen im Vergleich zur vergangenen Europawahl, kann mit dem Ergebnis von 41,8 Prozent trotzdem zufrieden sein. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr kamen sie nämlich nur auf 38 Prozent der Zweitstimmen.

