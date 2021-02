vor 50 Min.

Beim Anfahren anderes Auto touchiert

Eine Autofahrerin ist vom Fahrbahnrand losgefahren, obwohl ein anderes Fahrzeug vorbeifuhr.

Eine 51-Jährige wollte am Montag gegen 13.40 Uhr in Meitingen-Herbertshofen in der Straße An der Lechleite losfahren. Sie übersah dabei ein vorbeifahrendes Auto.

Beim Anfahren zog die Frau vom Fahrbahnrand nach links und bemerkte dabei das Auto einer 39-Jährigen zu spät, die gerade auf gleicher Höhe war, und touchierte die rechte Seite dieses Autos. Der Schaden beträgt etwa 4500 Euro.

