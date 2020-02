vor 27 Min.

Beim Weiberball in der Traube tanzen nicht nur die Cowgirls

Die Faschingstanten haben auch beim heurigen Weiberball in Fischach einen großen Auftritt.

Die Veranstaltung im Fischacher Gasthof Traube bietet Partymusik und Einlagen. Dabei ist auch Dance For Fun

Der Weiberball in Fischach ist aus dem Faschingskalender längst nicht wegzudenken. Mehr noch: Die Veranstaltung hat mittlerweile Kultcharakter. Heuer findet die Narrensause am Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr im Gasthaus Traube an der Augsburger Straße statt.

Wie in den Jahren davor wartet der Weiberball mit spektakulären Einlagen auf. Diesmal präsentieren sich die Mädels der Showtanzgruppe Dance For Fun des TSV Zusmarshausen. Sie nehmen die Besucher unter dem Motto „Wild West Girls“ mit in den Wilden Westen. Dabei tanzen fetzige Cowgirls und Salondamen zu flotten Countrysongs. Mit dabei sind auch die Faschingstanten, die ihr neues närrisches Programm präsentieren.

Neu ist die musikalische Umrahmung. Im vergangenen Jahr sorgte noch Horst Schlutter für Partymusik. Jetzt lässt Take Two das Stimmungsbarometer nach oben schnellen. Hinter dem Duo stecken Simone & Abi, die auf einen musikalischen Erfahrungsschatz von unzähligen Partys und Tanzveranstaltungen zurückblicken. Sie spielen eine Mischung aus populären Rockklassikern und Hits aus dem neuen Jahrtausend.

Veranstalter des Weiberballs ist die Gymnastikgruppe des TSV Fischach. Die engagierte Truppe hat darin bereits große Erfahrung. Seit den 1980er-Jahren stemmt sie diese Narretei. 1992 wurden aus der Gruppe die Faschingstanten. In der Vergangenheit waren bereits Faschingsgesellschaften, Sportgruppen und Büttenredner beim Weiberball zu Gast.

„Unsere maskierten Gäste sind zwischen 18 und 85 Jahren, und es herrscht immer eine tolle Stimmung“, resümiert Berta Hochmuth stolz. Sie ist für die Kartenreservierungen zuständig. (rusi)

gibt es im Geschäft Mein Buchladen, Marktplatz 16, in Zusmarshausen, und telefonisch unter der Nummer 08291/859050.

