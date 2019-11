Bekommt der Gelbe Sack im Augsburger Land die Rote Karte?

Plus Eine Befragung der Bürger soll zeigen, ob ab 2022 die neue Wertstofftonne kommt. In Augsburg erfolgt der Wechsel bereits ab 2020. Hier können Sie abstimmen.

Im Augsburger Stadtgebiet gibt es ab 1. Januar eine neue gelbe Tonne. Sonnengelb wird sie sein und künftig nicht mehr nur für Verpackungsmaterialien gedacht. In die neue Wertstofftonne kommen beispielsweise auch Altmetalle und Plastikgegenstände wie Blumenkübel – all das, was zuvor auf dem Wertstoffhof entsorgt werden musste. Im Augsburger Land hingegen wird es vorerst noch die alten Tonnen und Gelben Säcke geben. Der Landkreis plant eine Befragung der Bürger im kommenden Jahr, ob die neue Gelbe Tonne kommen soll.

Hintergrund der „sonnengelben“ Tonne ist, dass künftig weniger Wertstoffe in die Müllverbrennung wandern. Denn Wertstoffe, die in den Hausmüll wandern, sind verloren. Noch immer erschwert fehlerhaft entsorgter Müll die Sortierung. Zwar wird Altmetall dort mit Magneten aus der Schlacke gezogen. Plastikgegenstände wie beispielsweise ein Bobbycar werden aber verbrannt. Die neue Wertstofftonne soll den Bürger bei der Mülltrennung unterstützen. Erste Tonnen werden im Stadtgebiet bereits ersetzt.

Die Entscheidung trifft der Werkausschuss

Im Landkreis Augsburg hingegen bleibt erst einmal alles so, wie es ist. Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Landratsamt heißt es: „Nachdem es zu jedem Erfassungssystem Pro und Kontra gibt, wird die Werkleitung dem Werkausschuss vorschlagen, im Jahr 2020 eine Bürgerbefragung zur Zufriedenheit mit der Abfallentsorgung und speziell mit der Entsorgung von Leichtverpackungen durchführen zu lassen.“ Denn die Entscheidung über ein neues Erfassungssystem trifft der Werkausschuss. Der aktuelle Ausschreibungszeitraum der Dualen Systeme geht noch bis 21. Dezember 2021. Für den Landkreis ist seit 2013 die Firma BellandVision aus Pegnitz zuständig. Im Frühjahr 2021 erfolgen dann die Neuausschreibungen seitens. Ab 2022 könnte dann entschieden werden, ob die neue Tonne auch im Augsburger Land eingeführt wird. Verantwortlich ist in diesem Fall der Landkreis.

Die Zahlen des Abfallwirtschaftsbetriebs im Landkreis zeigen zumindest, die richtige Mülltrennung ist für die Menschen ein wichtiges Thema, das jeden betrifft: Insgesamt sind vergangenes Jahr 6190 Tonnen Leichtverpackungen, also 25 Kilogramm pro Kopf, angefallen. Das sind fast zwei Tonnen mehr als noch vor zehn Jahren. Insgesamt verursachten die rund 250.000 Landkreisbürger über 113 Tonnen Abfall. Das sind 450 Kilogramm pro Kopf. Leichtverpackungen machen davon 5,5 Prozent aus.

Was darf überhaupt in den Gelben Sack?

Grundsätzlich bewegt das Thema die Menschen im Landkreis. Was darf überhaupt in den Gelben Sack? Diese Frage ist oft nicht klar, oder die richtige Mülltrennung scheitert an der Bequemlichkeit vieler Menschen. So landen beispielsweise immer wieder Windeln oder Bauschutt in den dünnen gelben Säcken. Ein roter Aufkleber zeigt dann: falsch befüllt, der Sack muss neu sortiert werden und wird nicht entsorgt. Genauso sorgten auch weggewehte Säcke immer wieder für Ärger.

Aber nicht nur im Augsburger Land, auch deutschlandweit produzieren die Deutschen so viel Verpackungsmüll wie noch nie. 226,5 Kilogramm Verpackung wirft jeder Deutsche im Jahr in den Müll – 18,7 Millionen Tonnen fallen so insgesamt im Jahr 2017 an. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr – für fast die Hälfte sind private Verbraucher verantwortlich. Als Ursache nennt das Umweltbundesamt (UBA) unter anderem Trends zum Onlineversand und Essen und Trinken zum Mitnehmen.

Ein neues Verpackungsgesetz, das 2019 in Kraft getreten ist, soll die Menge an Verpackungsmüll einschränken. Es besagt, dass bis 2022 die Recycling-Quoten auf 63 Prozent steigen sollen. Und dieses Mal soll nicht das zählen, was zu den Recyclinganlagen angeliefert wird. Sondern der Output – das, was tatsächlich wiederverwertet wird.

