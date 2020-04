vor 17 Min.

Beratung für Verbraucher gibt’s online

Volkshochschule stellt Angebot neu auf

Die Donnerstagnachmittage der Volkshochschule (Vhs) Augsburger Land mit den Themen der Verbraucherbildung können aktuell in der Stadtbibliothek Gersthofen nicht angeboten werden. Daher entschied sich die Vhs Augsburger Land gemeinsam mit der Kursleiterin Melanie Martin, dieses Angebot online zu stellen.

Interessierte, die bisher am Donnerstagnachmittag in die Stadtbibliothek Gersthofen gekommen sind, um von dem kostenfreien Vhs-Angebot zu profitieren, können sich über die Vhs-Cloud anmelden. Selbstverständlich sind auch neue Teilnehmer willkommen. Die Cloud ist eine Lernplattform der Volkshochschulen in Deutschland, dort werden virtuelle Kurse eingerichtet.

Das Angebot bleibt kostenfrei. Das weitere Vorgehen erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung. Die einmalige Anmeldung gilt für alle Kurstage der Verbraucherbildung, die Teilnehmer können wie bisher entscheiden, bei welchem Thema sie teilnehmen möchten.

Folgende Themen stehenan:

Unterhaltung im Netz I: Mediatheken, (Video-)Streamingdienste, Podcasts.

Unterhaltung im Netz II: Spiele für Junggebliebene.

Informationen im Netz I: Nachrichtenportale, Onlinebibliotheken.

Informationen im Netz II: Vorstellung nützlicher Webseiten rund um Internet, Datenschutz, Smartphone. Anmeldung über die Vhs Gersthofen, Christiane Biesinger, vhs@gersthofen.de, Telefonnummer 0821/2491-527. (AL)

