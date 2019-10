vor 37 Min.

Besuch beim Affen in Afrika

Nicht nur Rodscha aus Kambodscha bereitet Mädchen und Jungen auf der Gersthofer Kirchweih Spaß

Von Renate Dumreicher

Festzeltstimmung für die Kinder: Traditionell gibt’s auf der Gersthofer Kirchweih einen Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen bei Fahrgeschäften und Buden für alle Familien.

Heuer strömten zahlreiche Familien bei strahlendem Sonnenschein auf die Gersthofer Kirchweih. Für die Kleinen gab es ein besonderes Programm. „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“ begeisterten die Kinder ebenso wie ein mit Luftballonen buntgefüllter Himmel.

„Wegen der Band kommen wir jedes Jahr“, berichtet Zsuzsanna Zemann, die mit ihren Töchtern Linda, 3, und Emma, 5, bereits im Festzelt auf „Rodscha und Tom“ warten.

Roland Schneider und Thomas Wagner aus Eichstätt bilden seit 1999 die Band „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“. Seitdem waren sie bereits mehrmals Gast bei der Sendung SingAlarm auf KiKa (ARD / ZDF) und haben zahlreiche Kinder-Mitmach-Lieder veröffentlicht. Auch im Gersthofer Festzelt waren sie schon des Öfteren zu Gast, sodass viele Kinder nicht zum ersten Mal beim Konzert dabei sind.

Kaum sind Rodscha und Tom auf der Bühne, ist die Tanzfläche gefüllt und die 45-minütige Unterhaltungsshow kann beginnen. Nach einem kurzen Aufwärmen mit Rückenmassage bringen die Jungen und Mädchen das Festzelt unter anderem mit dem Hit „Affe in Afrika“ zum Beben.

Auch die Mamas und Papas kommen noch zum Einsatz, ob auf der Bühne mit Perücke oder auf der Tanzfläche als Tanzpartner. Und zur Belohnung bekommt noch jedes Kind zum Abschluss vom Festzeltbesitzer ein Eis spendiert.

Ein weiterer Höhepunkt für die kleinen Kirchweihbesucher ist im Anschluss draußen geboten. Auf dem Festplatz werden von der Stadt Gersthofen Luftballone an alle Kinder verteilt. Auf einem Zettel kann der Absender vermerkt und an einer Schnur am Ballon befestigt werden.

Nach einer kurzen Begrüßung von Bürgermeister Michael Wörle zählen alle miteinander von zehn rückwärts runter und lassen gemeinsam die Luftballone in den blauen Himmel steigen, in der Hoffnung ein freundlicher Finder schickt ihn zurück. Für den Besitzer des Ballons, der die weiteste Strecke zurückgelegt hat, winkt dann ein Preis.