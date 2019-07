vor 22 Min.

Betreuung: Im Landkreis fehlen ab September noch Kita-Plätze

Viel neue Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten braucht der Landkreis in den kommenden Jahren.

Die Folge: Nicht alle Familien werden ihre Wunsch-Betreuung bekommen. Wie das Landratsamt reagiert und hilft.

Von Jana Tallevi

Nicht alle Eltern im Landkreis Augsburg werden ab September einen Betreuungsplatz nach Wunsch für ihr Kind in einer Krippe, einem Kindergarten oder einem Haus für Kinder bekommen. Davon geht der pädagogische Leiter des Jugendamts, Hannes Neumeier, inzwischen aus. Eine Umfrage unter den Bürgermeistern der 46 Gemeinden und Städte im Landkreis im Juni hat ergeben, dass in 27 Kommunen noch Handlungsbedarf besteht. Die Zahlen hat jetzt Günter Katheder-Göllner, der im Landratsamt für die Jugendhilfeplanung zuständig ist, im zuständigen Ausschuss bekannt gegeben.

Dennoch sind Amt und Bürgermeister optimistisch, dass im September jeder Familie im Landkreis, die das will, auch ein Betreuungsplatz angeboten werden kann. Allerdings könne der auch mal im Nachbarort oder über eine Tagesmutter organisiert sein, heißt es aus dem Jugendamt. Oder die zuständige Gemeinde muss anders jonglieren. Gemeinderätin Claudia Kargl aus Diedorf brachte vor Kurzem im Rat den Fall einer Familie aus Biburg zur Sprache, deren drei kleine Kinder in drei verschiedenen Einrichtungen untergebracht sind. „Da müssen wir etwas tun“, so die Grünen-Politikerin Kargl.

Problem durch "Einschulungskorridor": Eltern können spontaner ihre Kinder einschulen

Was den Bürgermeistern die Planung in diesem Jahr zusätzlich schwer gemacht hat, ist die Einführung des sogenannten Einschulungskorridors, erklärt Katheder-Göllner im Jugendhilfeausschuss. Erst bis Mai mussten sich Eltern von Kindern, die im Sommer sechs Jahre alt werden, entscheiden, ob das Kind noch ein Jahr den Kindergarten besuchen soll oder in die Schule kommt. 20 von 46 Kommunen hätten in der Umfrage des Jugendamts angegeben, dass das ihre Planungen erschwert habe, so Katheder-Göllner. Diese Entscheidungsmöglichkeit der Eltern hatte das Kultusministerium erst vor wenigen Monaten geschaffen. Es gebe im Landkreis Gemeinden, die so im Mai vor der Tatsache standen, im September 18 zusätzliche Kindergartenplätze anbieten zu müssen. Während im Sommer vor zwei Jahren schon 35 Kommunen wussten, dass sie ausreichend Plätze für alle Familien in ihrer Zuständigkeit anbieten können, sind es jetzt nur noch 19. Die Lage könne sich aber nach Aussage verschiedener Bürgermeister schnell zum Schlechten ändern, wenn mehrere Familien mit kleinen Kindern zuzögen.

Auch in Zukunft bleibt Lage angespannt

Was sich in den vergangenen Jahren zudem verändert hat: Wenn Krippen- oder Kindergartenplätze fehlen, dann seien das nicht mehr nur Einzelfälle, so Hannes Neumeier, „sondern gleich zehn, 15 oder sogar 20.“ Auch in Zukunft bleibe die Lage sicher angespannt, so Neumeier weiter.

Was dem Landkreis bislang erspart geblieben ist, sind Klagen wegen fehlender Betreuungsplätze. Wie berichtet, konnte in der Nachbarstadt Augsburg eine Klage gerade noch abgewendet werden. Dort sollen noch 500 Betreuungsplätze für das kommende Kindergartenjahr fehlen. Neumeier: „Falls es zu Klagen kommt, gehen die gegen den Landkreis, nicht gegen die jeweilige Kommune.“

