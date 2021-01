vor 48 Min.

Betrunkener Ladendieb in einem Gersthofer Supermarkt erwischt

Reichlich Alkohol hat ein Ladendieb in Gersthofen intus, der es in einem Supermarkt auf zwei kleine Gegenstände abgesehen hat. Weit kommt er aber nicht.

Auf ganz alltägliche Dinge hatte es ein Ladendieb in Gersthofen abgesehen. Weit kam er er mit seiner kleinen Beute aber nicht.

Der 46-Jährige wurde bereits am Freitagvormittag in einem Supermarkt in Gersthofen dabei beobachtet, wie er eine Glühbirne aus der Verpackung nahm und in seine Tasche steckte. Kurz darauf nahm er noch ein Duschbad aus dem Regal und packte es ebenfalls ein. Anschließend wollte er, ohne zu bezahlen, den Laden verlassen. Weit kam er nicht.

Die Polizei stellte bei dem Täter einen Alkoholwert von mehr als 2,5 Promille fest. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt und eine Anzeige folgt. (thia)

