vor 10 Min.

Betrunkener fährt über die rote Ampel

73-Jähriger in Stadtbergen gestoppt

Ein 73-jähriger Opel-Fahrer ist in Stadtbergen mit zu viel Alkohol am Steuer erwischt worden. Er fiel auf, weil er nicht mehr sicher am Steuer unterwegs war.

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bemerkte ein 62-jähriger Autofahrer, dass der Mann vor ihm mehrere Fehler machte. So missachtete der Opel-Fahrer laut Polizei zum Beispiel das Rotlicht einer Ampel, fuhr Schlangenlinien und touchierte den Bordstein. Als der Opel-Fahrer im Bereich der Benzstraße anhielt, ging der 62-Jährige zu ihm und es gelang ihm, durch das offene Fenster den Motor des Opels abzustellen. Davon unbeeindruckt startete der 73-Jährige erneut seinen Wagen. Kurz darauf hielt eine Polizeistreife den Opel in der Benzstraße an. Der Mann fuhr erneut gegen einen Bordstein sowie einen Lichtmasten. An seinem Wagen sowie am Masten entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro. Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille festgestellt. (kar)

