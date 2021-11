Biberbach bangt um den Verbleib seiner Musikschule

Plus Die renommierte Einrichtung mit rund 500 Schülern wurde vor fast 50 Jahren in Biberbach gegründet. Zwingt sie jetzt die Raumnot zu einem Ortswechsel?

Verliert Biberbach seine Musikschule? Die Möglichkeit bestehe, stellte der Vorstand des gemeinnützigen Schulvereins bei der letzten Jahreshauptversammlung fest. Seit fast 50 Jahren ist die renommierte Schule eine Kultureinrichtung, auf die Biberbach stolz ist. Auch über die Region hinaus genießt die Schule mit rund 500 Schülern und einem festen Stamm angestellter Musiklehrer einen guten Ruf.