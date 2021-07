Biberbach

Biberbach baut mit Hilfe von Millionen-Krediten

Wegen hoher Investitionen nimmt Biberbach Kredite in Millionenhöhe auf.

Plus Die großen Projekte in Biberbach haben ihren Preis. Das werden auch die Bürger zu spüren bekommen.

Von Sonja Diller

Der Biberbacher Haushalt 2021 steht. Rund vier Millionen Euro an Krediten werden 2021 zur Umsetzung von Großprojekten benötigt. Kita-Ausbau, der Dorfladen und die neue Begegnungsstätte gehören dazu. Insgesamt 6,7 Millionen Euro an Investitionen werden „Vermögen schaffen“, so der Geschäftsleiter der Marktgemeinde Stefan Behringer.

