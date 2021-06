Biberbach

18:30 Uhr

Biberbachs neuer Dorfladen soll im November fertig sein

Plus Das Millionenprojekt des Dorfladens in der Mitte des Marktes Biberbach hat jetzt Hebauf. So ist der weitere Zeitplan.

Von Sonja Diller

Der Traum vom nagelneuen, geräumigen Dorfladen in der Ortsmitte rückt für die Biberbacher näher. Anfang des Jahres war Spatenstich, nun setzte Zimmerermeister Gerhard Ehleiter das bunt geschmückte Hebauf-Bäumchen auf den Rohbau. Mit den am Neubau beteiligten Handwerkern, dem Architekten und den Nachbarn traf sich Bürgermeister Wolfgang Jarasch an der Baustelle zur kleinen Feierstunde. Im November soll das Gebäude an die Mieter übergeben werden. Während das gesamte Erdgeschoss für den Dorfladen reserviert ist, werden weitere gewerbliche Mieter im ersten Stock einziehen.

