Biberbach

07:00 Uhr

Falschparker am Feuerwehrhaus behindern Biberbachs Retter

Plus Weil Parkplätze knapp sind, parken in Biberbach viele in der Feuerwehrausfahrt. Kommandant Rainer Würz ist genervt und macht im Gemeinderat seinem Unmut Luft.

Von Sonja Diller

Die Feuerwehr in Biberbach hat ein Problem. Immer wieder würden Privatfahrzeuge so an der Ausfahrt des Feuerwehrhauses abgestellt, dass Einsatzfahrzeuge im Notfall nicht ausrücken könnten. Das berichtete Rainer Würz ( CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Am Sitzungstag sei genau das wieder passiert und erst nach 15 Minuten konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden, berichtet der Kommendant der Freiwilligen Feuerwehr. "Wäre ich vor Ort gewesen, ich hätte abschleppen lassen", zeigte er sich genervt vom Problem.

