Ende der Woche wieder freie Fahrt auf der B2 bei Biberbach

Plus Die Baustelle auf der Bundessstraße 2 zwischen Biberbach und Langweid-Nord nervt täglich Tausende Autofahrer. Doch jetzt ist das Ende der Staufalle in Sicht.

Wenn das Wetter mistspielt und trocken bleibt, könnte die Baustelle auf der B2 zwischen Biberbach und Langweid-Nord Ende der Woche aufgehoben werden. Das sagte Bauleiter Alessandro Prestianni vom Staatlichen Bauamt bei einem Ortstermin mit dem Landtagsabgeordneten Georg Winter ( CSU). Für die abschließenden Markierungsarbeiten sind die Straßenbauer auf trockenes Wetter angewiesen.