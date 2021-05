Warum Gartenfreunde eine wilde Hecke hegen und pflegen

Wenn Naturfreunde sich zusammentun, Ideen, Leidenschaft, Geld und Arbeitszeit investieren, dann entstehen ganz ungewöhnliche Räume. Zum Beispiel in Biberbach.

Früher gab es sie überall. Üppig wuchernde Feldhecken, in denen Vögel, Insekten und andere Kleintiere Nahrung und Unterschlupf fanden, die Wind von den Feldern abhielten, den Boden schützten. Als die wilden, naturbelassenen Hecken der sich wandelnden Landwirtschaft im Wege standen, verschwanden sie. Im Biberbacher Ortsteil Markt beim Spielplatz am Steinbichel gibt es seit ein paar Jahren wieder so einen Lebensraum, der sich langsam verwurzelt, im Frühling mit Blütenpracht Blicke auf sich zieht, im Herbst und Winter bunte Früchte trägt.

Hecke ist bis zu sechs Meter tief

Damit Spaziergänger nachlesen können, welche wichtigen Aufgaben eine solche Feldhecke erfüllt, haben Mitglieder der Gartenfreunde eine Infotafel aufgestellt, welche die Grafikerin Sabine Sommerreißer gestaltet hat. Bunte Bilder von Schneeball, wilden Rosen, Schlehe oder Alpenjohannisbeere zeigen, was alles wächst am Wiesenrand. Im Text wird deutlich, dass Feldhecken ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Ökosystems sind. Lebensraum, Schutz, Nahrung und nicht zuletzt Augenweide ist die 150 Meter lange und bis zu sechs Meter tiefe Hecke. Nach der aufwendigen Vorbereitung des Bodens 2017 wurden im Jahr darauf die sorgfältig ausgesuchten Pflanzen gesetzt. Drei Jahre später können sich die Heckenhelden und die Betrachter über kräftigen Bewuchs freuen.

Was früher selbstverständlich war, haben die Gartenfreunde mit einigen engagierten Helfern, der Unterstützung von Grundstücksbesitzer Josef Fries und einer zusätzlichen Spende des Imkervereins zurückgebracht. Immer wieder vor Ort ist der Tierarzt und Naturfreund Manfred Meyer-Burgmayer, für den mit der Hecke ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Eine Reihe bös gestutzter Birken stand früher am Hangstreifen beim Spielplatz.

Ein Dorn im Auge des Naturfreundes, der in direkter Nachbarschaft wohnt und sich um die Pflege der jungen Pflanzen kümmert. Er schneidet Pflanzen frei, damit sie nicht von Brennnesseln überwuchert werden, duelliert sich tapfer mit den meterlangen Brombeertrieben und hat dabei schon so manche Blessur in Kauf genommen. Erst wenn die zwölf verschiedenen Pflanzenarten groß genug sind, um sich durchzusetzen, wird seine Arbeit weniger werden. Die autochthonen, also streng einheimischen Pflanzen wurden mit viel Bedacht zu einer sich ergänzenden Pflanzenfamilie zusammengestellt. "Alles entwickelt sich hervorragend, es braucht nur noch etwas Unterstützung, damit schneller wachsende Arten nicht das Terrain übernehmen und die langsameren verdrängen", so Meyer-Burgmayer.

Die Feldhecke ist nicht das erste Naturschutzprojekt der Biberbacher Gartenfreunde. Bei der alten Kläranlage in Markt wurden schon 2014 Wildobstbäume gepflanzt. Im gleichen Jahr wurde das 111. Vereinsjubiläum unter dem Motto " Biberbach blüht" gefeiert und 111 heimische Gehölze für private Gärten und öffentliche Räume gespendet. Im Ort betreuen die Gartenfreunde öffentliches Grün am Straßenrand, die Spieler und Zuschauer am neuen Beachvolleyballfeld haben grüne Aussichten durch 20 Büsche und drei Bäume als Spende des Vereins der Gartenfreunde. Als nächstes Projekt im Herbst wartet die Baumreihe am Steinbichelweg auf Lückenschluss. Das Ehrenamt für Mutter Natur blüht in Biberbach nicht nur im Frühling.

Was das "Bienen-Begehren" damit zu tun hat

Das Volksbegehren "Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern" ("Rettet die Bienen") führte zu deutlichen Veränderungen im Bayerischen Naturschutzgesetz. In diesem Gesetz verpflichtet sich der Freistaat Bayern, die Lebensräume von Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten und zu verbessern, um einen weiteren Verlust an Artenvielfalt und Biodiversität zu verhindern. Die Gartenfreunde Biberbach wollten nicht warten, bis solche Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden, und starteten deshalb 2017 das Projekt "Feldhecke".

