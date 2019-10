00:31 Uhr

Biburger Straße gesperrt

Grund sind Bauarbeiten

Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Entwässerungsrinne der Eisenbahnüberführung in der Biburger Straße ist von Montag, 21. Oktober, 7 Uhr bis Montag 28. Oktober, 7.30 Uhr eine Vollsperrung notwendig. Dies teilt die Stadt Neusäß mit.

Die Umleitung erfolgt über Schlipsheim, Hainhofen und Westheim. Die Umleitung ist dementsprechend beschildert.

In der Folgewoche (28. Oktober bis 3. November) finden in der Vogelsangstraße Straßenbauarbeiten statt, sodass die Bushaltestellen „Vogelsang Dachsweg“ und „Lettenbach Rehwinkel“ nicht angefahren werden, die Haltestellen werden auf die Haltestelle „Vogelsang“ an der B300 verlegt. An den Bushaltestellen sind Hinweise angebracht. (AL)

