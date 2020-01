19:35 Uhr

Bilanz 2019: Meitinger Feuerwehr stieß auf verwesende Leiche

In Meitingen gab es im vergangenen Jahr mehr als 100 Einsätze für die Feuerwehrleute. Einige davon bleiben den beteiligten Frauen und Männern besonders im Gedächtnis.

Von Peter Heider

112 Einsätze im vergangenen Jahr: Diese Zahl nannte Kommandant Robert Scherer bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen im Feuerwehrhaus. Aufsehen erregend war ein Lastwagen-Unfall mit Papierrollen auf der Bundesstraße 2, die anschließend für 8,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden musste. Stark im Gedächtnis blieb den Rettern zudem der Fund einer bereits stark verwesten männlichen Leiche im Gebüsch nahe der Bundesstraße.

47 Aktive für die Freiwillige Feuerwehr

Im vergangenen Jahr bestand die freiwillige Feuerwehr aus 47 Aktiven, davon fünf Frauen. Sie absolvierten insgesamt 46 Übungen mit Bewegungsfahrten. Die Gerätewarte haben im vergangenen Jahr an etwa 40 Arbeitstagen unter anderem 333 Masken gereinigt, 413 Sauerstoffflaschen gefüllt, 237 Lungenautomaten desinfiziert und geprüft sowie 832 Schläuche gereinigt, wofür ein Zeitaufwand von 98 Stunden benötigt wurde.

Ehrende und Geehrte bei der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen (von links): Vorsitzender Pius Rau, Dieter Schmid, Hans Peukert, Bürgermeister Michael Higl, Kommandant Robert Scherer und dessen Stellvertreter Markus Schmidt. Bild: Peter Heider

Im Ausblick auf kommende Ereignisse gab der Kommandant bekannt, dass eine 24-Stunden-Übung mit der Jugend aus allen örtlichen Feuerwehren sowie eine Großübung mit allen Wehren der Marktgemeinde Meitingen ins Auge gefasst werden.

Pilotprojekt zum örtlichen Ausrücken ins Leben gerufen

Stolz gab Scherer bekannt, dass im Juli 2019 ein Pilotprojekt zum örtlichen Ausrücken für alle Feuerwehren der Marktgemeinde Meitingen ins Leben gerufen wurde. „Es ist“, so Scherer, „ein einzigartiges Pilotprojekt um die Mannschaftsstärke untertags zu erhöhen indem die verschiedenen Feuerwehren des Marktes gemeinsam zum Einsatzort ausrücken, auch wenn dies in der ursprünglichen Ausrückordnung nicht vorgesehen ist“.

Der erste Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Pius Rau, konnte erfreut vermelden, dass im Jahr 2019 17 Vereinseintritte aktiver und fördernder Mitglieder verzeichnet wurden, sodass der Mitgliederstand aktuell auf 247 Personen angestiegen sei. Im abgelaufenen Jahr wurde 18 Jubilaren zu runden Geburtstagen gratuliert, drei Feuerwehrfeste besucht, eine Fahrt ins befreundete Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen in Thüringen) zu einem Feuerwehrwettkampf durchgeführt und an der Aufstellung des Meitinger Maibaums mitgewirkt.

Besonderheit war der MTA Lehrgang

Ausbildungsleiter Anton Kraus ließ die zahlreichen Lehrgänge der Jugendwehr am Standort Meitingen Revue passieren und stellte dabei einen MTA Lehrgang mit neun Teilnehmern, der 110 Ausbildungsstunden in Anspruch nahm, in den Vordergrund seiner umfangreichen Ausführungen.

„Ich bin stolz auf unsere Feuerwehr, die für unsere Bürger ein wichtiger Bestandteil im öffentlichen Leben ist und der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl rund um die Uhr vermittelt“, sagteBürgermeister Michael Higl (CSU). Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer Verabschiedung. Der zweite Kommandant Michael Ferber, der mit seiner Familie einen Wohnortwechsel vor sich hat, wurde mit einer Urkunde und einem Präsent aus dem Kreis der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen verabschiedet.

Die Feuerwehr zeichnet seine Mitglieder aus:

Vorsitzender Pius Rau , Bürgermeister Michael Higl , Kommandant Robert Scherer und dessen Stellvertreter Markus Schmidt vor zeichneten verdiente Mitglieder aus.



, Bürgermeister , Kommandant und dessen Stellvertreter vor zeichneten verdiente Mitglieder aus. Für 40 Jahre aktiven Dienst im Kreise der Meitinger Floriansjünger wurden Hans Peukert und Dieter Schmid mit einer Urkunde der Freiwilligen Feuerwehr und der goldenen Ehrenmünze der Marktgemeinde Meitingen geehrt. Außerdem dürfen die beiden Geehrten eine Woche in Begleitung ihrer Ehepartner eine Woche „Urlaub“ im Feuerwehr-Gästehaus St. Florian in Bayrisch Gmain im Berchtesgadener Land verbringen.



und mit einer Urkunde der und der goldenen Ehrenmünze der Marktgemeinde geehrt. Außerdem dürfen die beiden Geehrten eine Woche in Begleitung ihrer Ehepartner eine Woche „Urlaub“ im Feuerwehr-Gästehaus in Bayrisch Gmain im verbringen. Weitere Ehrungen wurden zuteil: Karl Steichele , Inge Kunz (beide 25 Jahre Mitgliedschaft), Elisabeth Haid (30 Jahre Mitgliedschaft), Berndt Gerlinger , Günther Lipke , Gerhard Klausnitzer , Hans Peukert , Leonhard Mairle, Reinhilde Schuster (alle 40 Jahre Mitgliedschaft) und Hermann Six (50 Jahre). (peh)



Themen folgen