Blasorchester spielt

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Beschwingte Unterhaltung mit traditioneller und konzertanter Blasmusik bietet das Kolping-Blasorchester Göggingen beim Sommerkonzert am Sonntag, 2. Juni. Beginn der Serenade ist um 18.30 Uhr im Hof des Alten Rathauses, Von-Cobres-Straße 1. An der Bar gibt es kühle Erfrischungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Inningen lädt zum 1. Craft-Beer-Fest am Donnerstag, 30. Mai, um 9.30 Uhr im Feuerwehrhaus, Oktavianstraße 29a. Bei Livemusik gibt es handgemachte Biere und Grillspezialitäten. Tische können unter info@feuerwehr-inningen.de reserviert werden.

Die Geschichte „Mein Elefant will nicht ins Bett“ wird am Dienstag, 28. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können ohne Anmeldung teilnehmen.

Neue Senioren-Smartphonekurse, diesmal für Fortgeschrittene, bietet der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee an. Die Crashkurse finden am Dienstag, 4. Juni, und Dienstag, 23. Juli, von 10 bis circa 16 oder 17 Uhr im Café Anderswo im Christian-Dierig-Haus, Kirchbergstraße 15, statt. Der Dozent legt auch zusätzliche Pausen ein, „wenn der Kopf raucht“. Verbindliche Anmeldungen werden unter Tel. 0163/7002141 entgegengenommen. Weitere Crashkurse sind im Herbst geplant. (mus)

