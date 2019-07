vor 8 Min.

Blühwiesen für Gemeinde und Insekten

Drei Flächen will Gablingen umgestalten

Von Gerald Lindner

Allerorten entstehen Blühflächen, die Bienen und anderen Insekten zugutekommen sollen. Nun will sich auch die Gemeinde Gablingen anschließen, beschloss der Gemeinderat.

Wie Bürgermeister Karl Hörmann auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, werden derzeit drei Flächen mit zusammengerechnet 1000 Quadratmetern ins Auge gefasst. Zwei davon sollen zu diesem Zweck schon bald abgefräst und im Herbst angesät werden. Die eine davon ist ein Streifen entlang der Kreisstraße zwischen Gablingen und Stettenhofen. Die zweite liegt am östlichen Gablinger Ortseingang im Bereich vor der Schmutterbrücke.

So weit ist Gersthofen noch nicht. Die Stadt will nun einen Runden Tisch „Biodiversität“ einsetzen, der entscheiden soll, wo Blüh- und Bienenwiesen angelegt werden sollen. Er setzt sich aus Vertretern der politischen Gruppierungen im Stadtrat sowie der Stadtverwaltung und Menschen, die sich für den Naturschutz einsetzen, zusammen. Teilnehmen sollen dabei auch Vertreter des Landschaftspflegeverbands. Bereits im vergangenen Jahr wurde aufgrund einer Initiative der Hirblinger Dorfgemeinschaft eine Blühwiese unmittelbar nach dem Kreisverkehr am östlichen Ortseingang des Stadtteils im Gersthofer Westens angesät. Das sollte unter anderem auch schon ein vorausdeutender Hinweis im Sinne der geplanten Dorferneuerung sein.

Stadtbaumeister Roland Schmidt hat bereits 11500 Quadratmeter auf städtischen Flächen im ganzen Gersthofer Stadtgebiet ausgemacht, auf denen Bienenweiden oder andere Lebensräume geschaffen werden können.

Zudem hatte die Stadt heuer bereits im Rathaus- und im Stadthallenfoyer Päckchen mit Blumensamenmischungen ausgelegt. Die Bürger konnten diese mitnehmen und dann bei sich zu Hause eigene Blühwiesen anlegen.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung war hier die versuchsweise Aufstellung von Pflanztrögen im Stadtzentrum rund um und auf dem Rathausplatz: Hier sind auch Kräuter vorhanden sowie Früchte wie Erdbeeren oder Gemüse wie Tomaten und Bohnen.

Jeder Bürger kann sich dabei Früchte oder Kräuter für zuhause mitnehmen. (lig)

