vor 8 Min.

Blüten lassen Steinwüsten aufleben

Beete mit Schotter oder Gabionen lassen sich einfach begrünen. Dafür gibt es verschiedene Pflanzen, die nicht nur hübsch sind, sondern auch gegen Warzen helfen können

Von Diana Zapf-Deniz

Modern sollen sie heute sein, schlicht und pflegeleicht. Seit einigen Jahren verkommen einige Gärten immer mehr zu Schotterwüsten. Überall Steine, damit ja kein Grün mehr wachsen kann. Die Einfahrt ist gepflastert, der Rasen ohne jegliche Blüten und die auch viel zu aufwendigen Hecken durch Steinkäfige ersetzt. Als besondere Deko gibt’s einen großen Stein extra in den Vorgarten.

Dass man Trends ausprobiert und mitmacht, ist nachvollziehbar. Vor allem dann, wenn sie einem versprechen, dass man jede Menge Zeit spart. Wer im Laufe der Zeit dann vielleicht doch feststellt, dass ihm bei all den Steinen etwas fehlt, kann das kostengünstig und mit relativ wenig Aufwand leicht ändern. Gerade für Steingärten gibt es wunderbare Pflanzen.

Wer eine Gabione, also einen dieser Steinkorbmauern oder Drahtschotterkästen im Garten hat, kann Folgendes tun, um diese zu begrünen. Mit etwas Pflanzenerde und den passenden Gewächsen wird die Gabionenwand ein schöner Hingucker. Denn es gibt ja auch im Gebirge und auf Natursteinmauern schöne Gewächse, die mit wenig Erde auskommen.

Das Raffinierte an diesen Gabionen ist, dass man sie von oben und unten und allen Seiten her bepflanzen kann.

Von unten macht sich die Zierpflanze Klematis, auch Waldrebe genannt, herrlich. Sie liebt Sonnenschein, ist die Königin der Klettergewächse und verzaubert Mauern und Wände mit ihren riesigen Blüten in ein blühendes Märchen. Sie wird bis zu drei Meter hoch, mag die Südseite nicht unbedingt, und ihr Fuß sollte mit Rindenmulch bedeckt werden, da dieser Hitze nicht so gerne mag. Gut ist es zudem, wenn man die Klematis mit gut zehn Zentimeter Abstand zur Mauer pflanzt, damit sie unten genügend Luft von allen Seiten hat.

Ob oben auf die Käfige oder mitten hinein – der Steinbrech passt überall hin. Der botanische Name Saxifraga bedeutet Steine brechend. Nicht etwa, weil er das könnte, sondern weil er gerne in Felsspalten gedeiht. Die grünen Kissen blühen mit unzähligen kleinen Blüten und verschönern die Mauern mit ihren leuchtenden Farben in Rosa, Rot, Gelb, Orange und Weiß. Zudem freuen sich auch die Insekten über die Blüten. Den Steinbrech kann man oben in die Körbe pflanzen, indem man ein paar Steine entfernt und Erde einfüllt. Man kann ihn aber ebenso in die Zwischenräume pflanzen. Wichtig ist ein heller bis halbschattiger Standort. Er ist anspruchslos, benötigt aber bei längerer Trockenheit regelmäßig Wasser.

Wer gerne hauseigenes Obst hat, kann sich die Gabionen als Kletterhilfe für Himbeeren und Brombeeren zunutze machen und hat so nicht nur seine Wand verschönert, sondern kann auch noch feine Beeren ernten.

Die Fetthenne ist für einen Steingarten oder Steinmauern sehr gut geeignet. Trockenheit macht ihr nicht so viel aus, weil sie in ihren dicken Blättern das Wasser speichert. Man nennt sie auch Mauerpfeffer und es gibt von ihr nahezu 500 Arten. Sie mag es sonnig, keine Staunässe und eine durchlässige, sandig-trockene Erde. Äußerlich kann man sie gegen Warzen und Hühneraugen auftragen. "Aufgefallen

