Bonstetten

vor 50 Min.

In Bonstetten bahnt sich der nächste Bürgerentscheid an

Übergaben am Freitagvormittag die Unterschriften für das neue Bürgerbegehren in Bonstetten: Gertrud Wagner und Werner Halank.

Plus Die Gemeinde will für die Ortsmitte 9,5 Millionen Euro ausgeben. Dagegen gibt es nun massiven Widerstand und 250 Unterschriften.

Von Christoph Frey

In diesem Herbst werden die Bonstetter voraussichtlich noch einmal zur Wahl gehen müssen. Denn in der kleinen Gemeinde im Holzwinkel (rund 1500 Einwohner) bahnt sich der nächste Bürgerentscheid an. Dessen Betreiber sprechen vom insgesamt vierten, Bürgermeister Anton Gleich meint, es könnte inzwischen sogar der fünfte sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen