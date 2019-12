vor 42 Min.

Botschafter fürs Augsburger Land

Über 100 Menschen sind bereits Werbeträger für ihre Heimat

Seit 2009 wird kontinuierlich ein ehrenamtliches Netzwerk aus Botschaftern des Landkreises aufgebaut. Sie sollen die Wirtschafts-, Lebens- und Tourismusregion „Landkreis Augsburg“ nach innen und außen repräsentieren und über berufliche und private Kontakte Werbung für die Heimat machen. Einmal im Jahr kommen die Botschafter des Landkreises Augsburg zusammen. Das mittlerweile zehnte Botschaftertreffen fand in der AVA Abfallverwertung Augsburg statt.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ernennung der neuen Botschafter. Bislang waren 107 Botschafter für den Landkreis Augsburg tätig. Mit dem diesjährigen Treffen wurde der Kreis um folgende fünf neue Mitglieder erweitert:

Achim Binanzer aus Dinkelscherben leitet die Musikschule in Neusäß und will vor seinen Musikschülern aller Altersklassen das Augsburger Land im In- und Ausland würdig vertreten.

Thekla Braun lebt in Rettenbergen und ist bei der Solidargemeinschaft „Unser Land“ sowie als Vorsitzende beim Landfrauenchor Augsburg tätig. Durch ihre Tätigkeit kommt sie auf Ausstellungen und Veranstaltungen mit vielen verschiedenen Personen ins Gespräch.

Andreas Landau ist Niederlassungsleiter bei Steinbacher-Consult. Der Gablinger tritt deshalb beruflich mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland in Kontakt. Als erster Vorsitzender des Jugendorchesters Gersthofen ist er außerdem national und international unterwegs.

Heidi Mayr lebt in Königsbrunn und ist dort als Leiterin der Vhs und im Kulturbüro tätig. Beruflich hat sie viel mit Künstlern, Dozenten und Vereinen zu tun. Zusätzlich ist sie Mitglied in verschiedenen Vereinen wie zum Beispiel der Awo, dem Verein „Meilen für Kinder“ oder dem Golfklub Lechfeld.

Sunyela Roider lebt ebenfalls in Königsbrunn, arbeitet als Sängerin, Seminar- und Tagungsveranstalterin sowie als Permakultur-Designerin. Bei der Stadt Königsbrunn hat sie das Projekt „Mein-Garten“ initiiert. (AL)