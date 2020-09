09:54 Uhr

Brand: Hecke in Neusäß fängt Feuer

In Neusäß hat am Montag eine Hecke Feuer gefangen. Der Band konnte schnell gelöscht werden.

Die Hecke an einem Einfamilienhaus in Neusäß fängt am Montag Feuer. Schnell eilen zwei Männer zur Hilfe.

Die Hecke an einem Einfamilienhaus in der Neusäßer Heinklestraße hat am Montag gegen 22 Uhr Feuer gefangen. Laut Polizei ist die Brandursache unklar. Die Hecke, welche von oben Feuer fing, konnte von zwei hilfsbereiten Männern mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Die verständigte Feuerwehr beseitigte die restlichen Glutnester. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. (kinp)

