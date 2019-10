vor 32 Min.

Brassband im Holzwinkelsaal

Die Bayerische Brass Band Akademie ist am Sonntag im Holzwinkelsaal in Welden zu sehen.

Am Sonntag stehen 25 Blechbläser und vier Schlagzeuger auf der Bühne in Welden. Sie sind international erfolgreich

Die Brassband-Musik in Bayern etablieren – diesem Ziel hat sich die Bayerische Brass Band Akademie, kurz 3BA, seit 2005 verschrieben. Mittlerweile musizieren mit der Youth Band, der Experience Band und der Concert Band drei Formationen erfolgreich unter einem Dach. Am Sonntag, 27. Oktober, lädt der Verein zum Jahreskonzert in den Holzwinkelsaal Welden.

25 Blechbläser und vier Schlagzeuger, ein warmer, homogener Klang, technische Brillanz, eine große dynamische Bandbreite sowie ein ausgeprägter Teamgeist sind Markenzeichen einer Brassband. Diese aus England stammende Besetzungsform findet seit etwa 25 Jahren auch immer mehr Anklang in der deutschen Blechbläserszene. Einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat die Bayerische Brass Band Akademie mit Sitz in Friedberg. Neben der international erfolgreichen 3BA Concert Band hat der Verein in den vergangenen Jahren zwei Nachwuchsbands installiert, welche ebenfalls bereits auf nationalen und internationalen Wettbewerben Erfolge feiern konnten.

Die Zuhörer erwartet ein Querschnitt durch die Brassband-Literatur, die sich durch vielseitige Originalkompositionen und passgenaue Arrangements auszeichnet. So stehen unter anderem der berühmte „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik, „Shine as the Light“ von Peter Graham und das virtuose „Walking with Heroes“ von Paul Lovatt Cooper auf dem Programm. Ein Höhepunkt des Abends werden sicherlich die „Paganini Variations“ von Philip Wilby sein, ein Klassiker der Brassband-Literatur. (AL)

Konzertbeginn ist um 17 Uhr, Einlass um 16.30 Uhr. Karten zu 10/15€ an der Abendkasse.