Braucht Gersthofen ein neues Wasserwerk?

Eigentlich wollte die Stadt Gersthofen nur ein Konzept entwickeln, wie ihr in die Jahre gekommenes Wasserwerk und das Leitungsnetz energetisch auf neuen Stand gebracht werden können. Deswegen wurde im Jahr 2016 ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches die Wasserversorgung untersuchen sollte. Jetzt, drei Jahre später, mussten die Stadträte feststellen, dass bloße Modernisierungen nicht ausreichen. Und die Keime im Leitungswassers, mit denen die Stadt seit August kämpft, haben die ganze Lage noch verschärft.

Bereits im Februar wies die erste Version des Gutachtens zahlreiche erhebliche Mängel nach, die schnell behoben werden mussten. Dicke Ablagerungen in den Leitungen, Brunnen die am Rande ihrer Leistungsfähigkeit angelangt sind und vieles mehr schockierte Rathausmitarbeiter und Stadträte.

Seitdem wurde nichtöffentlich über mögliche Risiken und und Konzepte beraten, wie das marode Versorgungssystem wieder auf neuesten Stand gebracht werden kann. Außerdem erarbeiteten das Fachbüro PfK Ansbach sowie die Stadtwerke Augsburg eine Risikoanalyse und zeigten auf, in welchen Bereichen der Wasserversorgung dringend etwas getan werden muss. Am Donnerstagabend wurden Ergebnisse des Gutachtens erstmals umfassend im Werkausschuss in öffentlicher Sitzung behandelt.

Dritter Brunnen: „Wir haben dafür nicht mehr genügend Flächen“

Die Gutachter hatten vier Varianten für die Modernisierung der Wasserversorgung aufgestellt. Sie reichen von der reinen Sanierung der bestehenden Anlagen und damit dem Erhalt der alten Versorgungsstruktur über einen Neubau des Wasserwerks westlich der Bahnlinie Augsburg – Donauwörth und die Grabung eines dritten Brunnens bis hin zur kompletten Stilllegung der eigenen Wassergewinnung. Für die Anbindung der westlichen Ortsteile schlagen die Gutachter ebenfalls unterschiedliche Varianten vor. Ein dritter Brunnen sei unter anderem wegen des dafür erforderlichen Wasserschutzgebiets sehr schwierig zu realisieren: „Wir haben dafür nicht mehr genügend Flächen“, sagte Gersthofens Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel.

Bei einer Abschaffung des Wasserwerks soll das Wasser nur noch von den Stadtwerken Augsburg bezogen werden. Die geschätzten Kosten lägen dabei je nach Variante zwischen 12 und 16 Millionen Euro.

Ende Oktober wurde die Chlorung des Wassers angeordnet

Während diese Szenarien erarbeitet wurden, trat dann im August der Störfall ein, der seitdem das Leben der Gersthofer beeinträchtigt: Nach einem anonymen Hinweis wurden Keime im Wasser festgestellt, das Gesundheitsamt erließ ein Abkochgebot. Weil sich die Ursache der Verkeimung bislang nicht finden ließ, wurde Ende Oktober die Chlorung des Wassers angeordnet. Warum trotz der Zuführung der Chemikalie weiter abgekocht werden muss, erklärte Bürgermeister Michael Wörle dem Werkausschuss: „Das Chlor tötet nicht nur die Keime ab, es löst auch die Ablagerungen in den Rohren ab – und deswegen ist die Chlorkonzentration bislang nicht stabil genug, um auf das Abkochen zu verzichten.“

Um mögliche Keimquellen zu finden, wurden in den vergangenen Tagen 4900 Hauseigentümer angeschrieben. Sie müssen auf einem Fragebogen Auskunft über den Zustand und die Ausstattung ihrer Hausanschlüsse geben. Albert Kaps (Pro Gersthofen) machte aber deutlich: „Die Verkeimung war nicht bei den kleinen Haushalten – die meisten Keime wurden im Wasserwerk und den Wasserschächten unseres Netzes festgestellt.“

Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg, beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Chlor. Video: Maria Heinrich

Frank Arloth (CSU) forderte, dass Vertreter des Gesundheitsamts zu nächsten Werkausschusssitzung geladen werden, um den Stadträten Rede und Antwort zu stehen. Michael Wörle sicherte dies zu.

Den Vorschlag, das Wasser künftig nicht mehr selber zu fördern, sondern allein von der Stadt Augsburg zu beziehen, sahen die Ausschussmitglieder grundsätzlich skeptisch: „Wir wären dann ausgeliefert, falls die Stadt Augsburg ihre Wasserversorgung einmal privatisieren wollte“, riet Peter Schönfelder (SPD) dazu, diesen wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge nicht aus der Hand zu geben. Dennoch soll ein Versorgungsvertrag mit der Stadt Augsburg zunächst einmal sondiert werden.

