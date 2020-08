00:32 Uhr

Bücher-Tipps für die Ferien daheim

Bücherfreunde Biburg haben auch im August geöffnet

Für alle, die Ferien daheim machen und dennoch mit dem Kopf hinter einem Buch verreisen wollen, haben die Bücherfreunde in Diedorf Tipps für Lesestoff.

Noch immer ist Corona das alles beherrschende Thema – dem man sich aber aus verschiedenen Perspektiven nähern kann. Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge führten zwei philosophische Gespräche über die Pandemie und veröffentlichten diese in ihrem kleinen Band „Trotzdem“. Eher humorvoll nähert sich die „Online-Omi“, Renate Bergmann dem Thema in ihrem Bändchen „Dann bleiben wir eben zu Hause“.

Garantiert coronafrei verreisen können Leser mit Jean-Lud Bannalec, dessen Kommissar Dupin nun schon zum neunten Mal, in diesem Fall „Bretonische Spezialitäten“ in der Bretagne ermittelt. Dabei beschreibt Bannalec die bretonische Landschaft, so eindrucksvoll, dass der Leser tatsächlich eine Reise im Kopf durch die Bretagne unternimmt, zumal jeder Band an einem anderen Ort spielt.

Urlaub in Deutschland im Kopf, das schlagen die Fachleute der Bücherfreunde vor mit den aktuellen Krimis von Jörg Maurer, Nicola Förg, Rita Falk oder Gisa Pauly, deren Fälle auf Sylt spielen. Auch mit Kinder- und Bilderbüchern kann man übrigens in Gedanken verreisen. Auch andere aktuelle Themen kommen in der Auswahl der Bücherfachleute in Biburg vor: „The Hate U give“ von Angie Thomas hat Rassismus in den USA zum Thema und wurde mit dem Jugendliteraturpreis 2018 ausgezeichnet, inzwischen ist der Roman auch verfilmt.

Alle vorgestellten Bücher können bei den Bücherfreunden in Biburg ausgeliehen werden. Die Bücherei ist auch im August zu den üblichen Zeiten geöffnet. (AL)

