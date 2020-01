20.01.2020

Bürgerbegehren erreicht nötige Unterschriftenzahl

Gablingens Freie Wähler fanden mehr als 500 Unterstützer dafür

Genügend Unterstützung bekommen: Die Freien Wähler Gablingen haben die restlichen Unterschriften zum Bürgerbegehren „Kein Verkauf des Grundstückes im Ortszentrum Gablingen an einen Investor“ an Gablingens Bürgermeister Karl Hörmann übergeben.

Bürgermeisterkandidat Günther Reichherzer ist sehr zufrieden, dass innerhalb kürzester Zeit nicht nur die erforderlichen 380 Unterschriften, sondern bereits weit über 500 gesammelt werden konnten. „Dieses Ergebnis bestätigt uns, den bisher gegangenen Weg weiterhin erfolgreich zu beschreiten“, erklärt Günther Reichherzer.

Wie berichtet, ringt die Gemeinde Gablingen schon seit mehr als zehn Jahren erfolglos um die Bebauung des Ortszentrums. Zuletzt wurde Karl Hörmann vom Gemeinderat beauftragt, einen Verkaufsvertrag für einen Investor unterschriftsreif zu erstellen und dem Gemeinderat noch einmal vorzulegen.

Jetzt muss die Verwaltung erst einmal prüfen, ob das Bürgerbegehren rechtlich zulässig ist. Ist dies der Fall, muss der Gemeinderat beschließen, einen Bürgerentscheid abzuhalten. Karl Hörmann versicherte bei der Übergabe der ersten 144 Unterstützungsunterschriften, dass er das Bürgerbegehren auf die Tagesordnung im nächsten Gemeinderat nehmen werde. Dieser tagt am Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Er machte dabei aber deutlich, dass er dies als Wahlkampfmanöver der Freien Wähler sehe.

Findet dieser statt, können die Gablinger Bürger über die Frage abstimmen: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Gablingen das im Ortszentrum gelegene Grundstück an der Grünholderstraße/Batzenhofer Straße Flurnummern 107/10, 109 TF, 109/2, 130 der Gemarkung Gablingen in eigener Verantwortung bebaut, statt an einen Investor zu veräußern?“ (lig)

