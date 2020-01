vor 7 Min.

Bürgerdialog zum geplanten Naturfreibad

Entwicklungsforum will über aktuellen Stand informieren

Die fünf Gemeinden Adelsried, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Markt Welden seien in Sachen „Naturfreibad im Holzwinkel“ einen weiteren Schritt gegangen, erklärt das Entwicklungsforum Holzwinkel. Am Donnerstag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr, lädt das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster deswegen zu der öffentlichen Veranstaltung Bürgerdialog Chance „Naturfreibad im Holzwinkel“ in die Mehrzweckhalle Adelsried ein, um allen Interessierten den aktuellen Stand vorzustellen. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Projekt gilt in der Zusammenarbeit der fünf Gemeinden bayernweit als einzigartig. Daher sei es erfreulich, dass die Baukosten vom Krumbacher Amt für Ländliche Entwicklung gefördert werden. Hierzu gab es Gespräche mit der zuständigen bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), die eine hohe Förderung in Aussicht gestellt hat (wie bereits berichtet). (AL)

zur Veranstaltung finden Sie unter www.freiraum-zum-leben.de

Themen folgen