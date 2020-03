vor 18 Min.

Bürgermeister mit 32 Jahren

Plus Tobias Kunz von den Freien Wählern konnte die Bürgermeisterwahl in Nordendorf klar gewinnen. Was er jetzt vorhat.

Nordendorf hat einen neuen Bürgermeister: Der 32-jährige Tobias Kunz, von den Freien Wählern, konnte die Wahl mit 75,1 Prozent der Stimmen für sich entscheiden und sich gegen Michael Thalhofer ( CSU) durchsetzen. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagte der neue Bürgermeister nach seiner Wahl.

Nun gehe es daran, seine drei zentralen Forderungen aus dem Wahlkampf umzusetzen: Der Bau eines Ärztehauses, die Schaffung von neuem Wohnraum und die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Außerdem wolle er den Bahnhof in Gemeindehand überführen. Dies seien in der Gemeinde die zentralen Themen. „Ich hatte ein sehr engagiertes Team“, begründet Kunz seinen Erfolg. Außerdem sei er selbst ein erfahrener Wahlkämpfer. Kunz ist im Vorstandsteam der Freien Wähler im Landkreis Augsburg und hat bereits Wahlkämpfe auf Landesebene organisiert. Mitbewerber sieht den Sieger skeptisch Kunz hatte nur einen Mitbewerber. Michael Thalhofer (CSU), der 24,9 Prozent der Stimmen erreichte, sieht Kunz als Bürgermeister skeptisch: „Seine Wahlversprechen sind nicht umsetzbar, weil sie zu teuer sind“, findet Thalhofer. Außerdem werde Kunz wahrscheinlich schon bald für den Landtag kandidieren. Trotzdem gratulierte er ihm: „Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zeit als Bürgermeister“, erklärte Thalhofer. Er bedankte sich auch bei seinen Unterstützern: „Ich habe die volle Unterstützung gespürt“, fand der Ellgauer.

Die Nordendorfer sind mit 73,1 Prozent engagiert zur Wahl gegangen. 2014 war der bisherige Bürgermeister Elmar Schöniger (SPD/Aktive Bürger) konkurrenzlos angetreten. Nach 18 Jahren im Amt kandidierte er nicht noch einmal. (söbe)



