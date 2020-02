20.02.2020

CSU-Kandidaten stellen sich Aystettern vor

Es geht ums Trinkwasser und die neue Mitte

Roland Woppmann, Bürgermeisterkandidat der CSU in Ay-stetten, sprach bei einem Infoabend im Haus St. Martin über seine Ziele für eine transparente Gemeindepolitik und eine moderne und familienfreundliche Gemeinde. Im Anschluss stellten sich die Kandidaten zur Gemeinderatswahl vor – Teams aus jeweils sieben Frauen und Männern (von 14 nominierten sind acht parteilos). Viele Anwesende nahmen Themen wie Wasserqualität oder die geplante Aystetter Ortsmitte zum Anlass, die Kandidaten nach ihrer Meinung zu fragen. Dabei wurde den Veranstaltern zufolge deutlich, dass seitens der Gemeinde anscheinend wenig Informationen bezüglich der Abkochanordnung und der aktuellen Situation der Verkeimung des Wassers an die Aystetter weitergegeben wurden. Daher wurden alle den CSU-Gemeinderäten vorliegenden Informationen bezüglich der aktuellen Trinkwassersituation den Bürgern mitgeteilt. Im Anschluss präsentierte der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz den Zuhörern in einem Vortrag Fakten zur Frage „Wie erreiche ich Menschen in der digitalen Welt?“ (AZ)

Themen folgen