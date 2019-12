Castingshows: Siegerruhm ist sehr vergänglich

Ein Castingshow-Erfolg macht keinen Superstar. Die, die es geschafft haben, haben Shows als Sprungbrett verstanden. Hoffentlich schafft Anna Strohmayr das auch.

Castingshows haben sich in den vergangenen Jahren nicht den besten Ruf erworben. Die mit großem Bohei gekrönten Sieger verschwinden allzu oft in der Versenkung, andere tauchen regelmäßig als „Promi“ in diversen Formaten fernsehtechnischer Resteverwertung oder wegen glücklicher oder gescheiterter Beziehungen in den Klatschspalten auf.

Im Musikbusiness ihren Weg gegangen sind nur wenige der groß gehypten Jungmusiker: Beatrice Egli nutzte Deutschland sucht den Superstar als Sprungbrett zur Schlagerkarriere, Alexander Klaws ist ein gefragter Musical-Darsteller und Schauspieler bei den Karl-May-Festspielen. Für Max Giesinger, Michael Schulte und Andreas Kümmert war „The Voice of Germany“ der Treibstoff für den Start ins große Musikgeschäft.

Alle, die es geschafft haben, haben eines gemeinsam: Sie haben ihre Kontakte und Erfahrungen aus den Shows mitgenommen und daraus ihr eigenes Ding gemacht. Genau das ist Anna Strohmayr auch zu wünschen. Und selbst wenn es dann nicht zum ganz großen Durchbruch reichen sollte: Die Erlebnisse und das gewonnene Selbstbewusstsein nimmt der Stadtbergerin niemand mehr – genau wie ihre schöne Stimme.

