15:00 Uhr

Corona: Fleißige Frauen verteilen 700 Schutztücher

In Agawang und Rommelsried werden am Samstag zwei ganz besondere „Drive-In-Schalter“ für Corona-Schutztücher geöffnet. Der Erlös wird gespendet.

Fleißig waren die Agawanger Frauen: Sie haben mittlerweile rund 700 Schutztücher genäht. Nachdem die dringende Empfehlung des Ministerpräsidenten zum Tragen eines Atemschutzes ergangen ist, sollen die Tücher nun schnellstmöglich verteilt werden.

Dazu sind laut Bürgermeisterin Silvia Kugelmann momentan zwei Standorte geplant. „Wir nutzen dazu eine Art ,drive in‘. Die Leute können mit dem Auto an die Ausgabestelle fahren und sich dort ein Schutztuch aussuchen.“ Dieser werde dann auf einen Tisch gelegt und kann kontaktlos aus dem Auto heraus vom Tisch genommen werden. „Über eine Spende würden die Damen sich freuen“, sagt Kugelmann. Diese soll sozialen Projekten zugutekommen.

Verteilung findet von 15 bis 17 Uhr statt

Am Samstag werden die Schutztücher in Agawang vor dem Vereinsheim in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und in Rommelsried vor der Kirche von 15 bis 17 Uhr angeboten. „Darüber hinaus würden wir weiteren Interessenten wie beispielsweise Pflegeheimen weitere Tücher anbieten“, verspricht Kugelmann.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.