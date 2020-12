Corona-Impfung: Warum es dauert, bis sie wirkt

Plus 1000 Menschen am Tag sollen im Landkreis geimpft werden - wenn alles glatt läuft. Wir sagen, was das bedeutet.

Am Anfang stehen drei Wenns. Wenn das Impfprogramm im Landkreis Augsburg reibungslos läuft, wenn es genügend Impfstoff gibt und wenn sich genügend Freiwillige finden, die sich das neuartige Vakzin verabreichen lassen, dann ist vielleicht der Anfang vom Ende der Pandemie eingeläutet. Doch es bleibt noch ein langer Weg.

Ein kleines Rechenbeispiel: Bei 1000 Geimpften am Tag - dieses Ziel hat sich der Landkreis Augsburg gesetzt - würde es etwa 125 Tage dauern, bis die Hälfte der Einwohner des Kreises geimpft und damit hoffentlich immun wäre.

Während der Wintermonate wird der größte Teil der Landkreisbewohner nicht immunisiert sein

Da zwei Impfprozeduren nötig sind, die im Abstand von mehr als 20 Tagen durchlaufen werden müssen, verdoppelt sich diese Zahl auf 250 Tage. Das heißt: Innerhalb der als besonders gefährlich geltenden Wintermonate Januar, Februar und März wird der größte Teil der Bevölkerung noch gar nicht immunisiert sein können. Man kann nur hoffen, dass innerhalb der Risikogruppen schnell Fortschritte erzielt werden und in den Pflegeheimen, wo Corona immer mehr Todesopfer fordert und die Menschen in die Isolation zwingt.

Gerade zu Beginn des bundesweiten Lockdowns sollte man sich diese Zahlen bewusst machen. Die Möglichkeit zu impfen: Sie gibt zwar Hoffnung für die Zukunft. Doch sie bewahrt uns nicht vor den oft schmerzlichen Einschränkungen der nächsten Wochen.

