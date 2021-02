vor 47 Min.

Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 35,5

So schaut ein Test beim Gesundheitsamt aus, der Klarheit bringen soll, ob jemand das Coronavirus aufgeschnappt hat.

Ein Fehler beim Robert-Koch-Institut hat am Freitagmorgen versehentlich den Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Augsburg verdoppelt. Entwarnung: Er bleibt recht stabil.

Da wird am Freitagmorgen so mancher seinen Augen nicht getraut haben: Auf der Onlineseite des Robert-Koch-Instituts ( RKI) stand für den Landkreis Augsburg ein Corona-Inzidenzwert von rund 70. Kurze Zeit später erfolgte am Vormittag die Korrektur: Der Wert ist versehentlich doppelt berechnet und angegeben worden für mehrere bayerische Landkreise und Städte.

Im Augsburger Land liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag laut RKI bei 35,5. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeint. Der Wert im Landkreis Augsburg schwankt in den vergangenen Tagen immer rund um die 35.

Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Augsburg

Von Donnerstag auf Freitag sind im Landkreis Augsburg 17 neue Infektionen dazugekommen. Auch zwei weitere Todesfälle wurden gemeldet. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 170. (kar)

