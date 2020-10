Corona-Krise im Kreis Augsburg: Information schafft Vertrauen

Informiert der Landkreis seine Bürger schlecht über Corona? Das sicher nicht. Aber es ginge besser.

Der eine Landrat lässt die Masken in der Schule aufsetzen, der andere befiehlt: Maske wieder runter. Der Ministerpräsident erfindet eine dunkelrote Ampel und die Halbwertszeit so mancher Corona-Verordnung liegt bei gerade mal einer Woche. In diesem Durcheinander erwarten die Menschen mit Recht von den Ämtern Orientierung und verlässliche Informationen.

Landratsamt Augsburg informiert spärlicher als die Stadt

Das Landratsamt in Augsburg liefert diese auch - allerdings ist der Informationsfluss spärlicher als zum Beispiel bei der Stadt Augsburg und auch im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg. Nun lässt sich trefflich darüber streiten, wie sinnvoll es ist, den Bürger mit allen möglichen Zahlen zu bombardieren, die dann doch keinen echten Erkenntnisgewinn bringen. Doch den meisten Bürgern ist durchaus zuzutrauen, wichtig von unwichtig zu unterscheiden.

Und was viele - vor allem in der jetzigen Situation - gar nicht mögen, ist das Gefühl, dass ihnen Informationen vorenthalten werden. Das zerstört Vertrauen und dieses wiederum ist eine Basis für Mitwirkung. Genau die aber werden wir in den nächsten Wochen brauchen - vielleicht sogar mehr denn je in dieser Pandemie.

