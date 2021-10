Augsburger Landrat Sailer (CSU) fordert Impfpflicht für Lehrer und Erzieher

Plus Im Landkreis Augsburg liegt die Inzidenz wieder über 200. Ein Schauplatz der vierten Corona-Welle sind Schulen. Wie reagiert man dort auf den Vorstoß Sailers?

Landrat Martin Sailer ( CSU) hat sich klar für eine Impfpflicht gegen Corona für Lehrkräfte und Erziehende ausgesprochen. Diese gibt es bislang nicht. Sailer sagte gegenüber unserer Redaktion: "Wer sich von Berufs wegen in einer derart exponierten Position wie Lehrkräfte und Erziehende befindet, der sollte – vom eigenen Interesse ganz zu schweigen - unbedingt geimpft sein."