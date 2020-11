15:10 Uhr

Corona-Pandemie: Im Landkreis-Westen steigen die Zahlen

Plus Es gibt neue Corona-Zahlen für die Orte im Landkreis Augsburg: In den Städten sinkt die Zahl der Fälle, in Zusmarshausen und Dinkelscherben steigt sie deutlich.

Die Gemeinde-Grafik des Landratsamtes zu den Corona-Zahlen geht in die dritte Woche und zeigt aktuell einen deutlichen Abwärtstrend bei den Zahlen der Neuinfektionen in den größeren Städten im Landkreis.

Corona-Zahlen für den Landkreis Augsburg

So sind die Zahlen der Corona-Fälle im Landkreis pro 1000 Einwohner bezogen auf die vergangenen zehn Tage in Gersthofen, Stadtbergen, Bobingen und Königsbrunn deutlich zurückgegangen. Die Gemeinden im Landkreis-Westen hingegen verzeichnen steigende Werte: So sind in Zusmarshausen, Dinkelscherben, Welden und Fischach wieder mehr Menschen positiv getestet worden als in den beiden Wochen zuvor. Auch Diedorf verzeichnet wieder eine Zunahme, während die Werte in Neusäß, Horgau und Altenmünster in etwas gleich geblieben sind.

Weiterhin verschwindend niedrig sind die Corona-Zahlen in den kleineren, nördlichen Gemeinden wie Ehingen, Ellgau, Kühlenthal und Westendorf sowie in den kleinen Stauden-Orten Mickhausen, Mittelneufnach und seit dieser Woche auch Walkertshofen.

Corona: Diese Schulen sind von Quarantäne betroffen

Die Liste der von Quarantäne betroffenen Schulen und Kitas im Landkreis ist unterdessen erheblich länger geworden: Schulen FOS/BOS Neusäß; Realschule und Gymnasium Königsbrunn; Pestalozzi-Grundschule Gersthofen; Parkschule Stadtbergen; Grundschule Fischach; Mittelschule Meitingen; Gymnasium Gersthofen; Grundschule Welden; GMS Zusmarshausen; Gymnasium und Mittelschule Schwabmünchen; Gymnasium Neusäß; Grundschule Langweid; Grundschule Horgau; Realschule Meitingen; Realschule und Mittelschule Bobingen; GMS Dinkelscherben. Kitas Klosterlechfeld; städt. Kiga Westheim; Hiltenfingen; Regenbogenhaus Bobingen; Pfiffikus Graben; Gersthofen; Krippe Martin-Luther-Haus und St. Elisabeth Königsbrunn; St. Thomas Morus Neusäß; Kinderhaus St. Martin Langenneufnach; St. Michael Schwabmünchen. Derzeit befinden sich im Landkreis 2598 Menschen in Quarantäne.

Wegen einer technischen Umstellung hat das Landratsamt am Freitag darüber hinaus keine aktuellen Fallzahlen aus dem Landkreis veröffentlichen können.

