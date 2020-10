14:11 Uhr

Corona-Zahlen steigen weiter: Augsburger Land ist jetzt dunkelrot

Robert Koch-Institut: Neuer Rekordwert der Corona-Neuinfektionen in Deutschland.

Im Landkreis Augsburg steht die Corona-Ampel nun auf dunkelrot: Der Inzidenzwert stieg auf über 100. Die Folge sind weitere Einschränkungen.

Von Marcus Bürzle

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Augsburg steigt weiter: Von Freitag auf Samstag meldet das Landratsamt eine Zunahme um 79 Fälle. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 105,4. In den vergangenen Tagen wurde demnach bei 105,4 Personen pro 100.000 Einwohner eine Corona-Infektion nachgewiesen. Der Landkreis Augsburg überschreitet damit erstmals den neuen Warnwert von 100 Infektionen pro 100.000. In der Corona-Ampel entspricht das der Farbe dunkelrot. Ab Sonntag, 0 Uhr gelten mit neue Einschränkungen, so das Landratsamt.

Landkreis Augsburg: Corona-Zahlen steigen

Demnach wird unter anderem die Sperrstunde auf 21 Uhr vorgezogen; es gilt dann auch ein Verkaufsverbot für Alkohol. Bei Veranstaltungen ist die Zahl der Besucher auf maximal 50 beschränkt. Ausnahmen gibt es unter anderem für Gottesdienste. In der Stadt Augsburg wurde der Wert von 100 schon länger überschritten, aktuell liegt er bei 193,6.

79 Neuinfektionen im Landkreis Augsburg

Von Freitag auf Samstag stieg im Augsburger Land die Zahl der Infizierten um 79 auf 1197 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle). Davon sind 932 Personen wieder genesen, so das Landratsamt. Aktuell sind 265 Personen erkrankt.

