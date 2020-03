vor 19 Min.

Coronavirus: Wann gibt es für die Eltern eine Notfallbetreuung?

Die Zahl der Infizierten hat sich in einer Woche verdreifacht, Schulen und Kitas bleiben zu. Ein Fragebogen soll klären, wer eine Notfallbetreuung bekommt.

Für die meisten Eltern werden die nächsten Wochen zur Zerreißprobe: Der Nachwuchs ist zu Hause, weil Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Und eine Betreuung ist auch noch nicht in Sicht. Wenigstens hat der Freistaat jetzt per Allgemeinverfügung geregelt, dass für Elternteile, die alleinerziehend und in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, eine Notfallbetreuung sichergestellt werden muss.

Wie die in der Umsetzung genau aussehen wird, wird sich erst in der kommenden Woche zeigen. Am Landratsamt Augsburg soll jetzt ein Fragebogen erarbeitet werden, der die Voraussetzungen für eine Notfallbetreuung gezielt abfragt und Kindertageseinrichtungen sowie Schulen bei der Beurteilung eines Notfallbedarfs helfen soll.

Notplätze werden für Eltern mit echtem Bedarf vorgehalten

Landrat Martin Sailer sieht die Liste der relevanten Berufsgruppen als noch nicht vollständig an. „Dies können wir aber erst genau beurteilen, wenn wir einen Überblick haben, welche Berufsgruppen und Einzelschicksale sich tatsächlich am Montag in den Einrichtungen melden“, so Sailer. Er rechnet erst Mitte oder Ende der Woche mit einer klaren Systematik in Kindertagesstätten und Schulen. „Wichtig ist, dass diese Notplätze für Eltern mit echtem Bedarf vorgehalten werden. Dass beide Elternteile berufstätig sind, reicht an dieser Stelle leider nicht aus. Ich appelliere an alle Eltern, mit diesem Angebot gewissenhaft umzugehen.“

Jede Familie müsse einzeln Verantwortung übernehmen und eine individuelle Lösung suchen, um das System nicht von vornherein zu sprengen und um möglichst viele Kontakte unter Kindern und damit ein Ansteckungsrisiko zu vermeiden. Sailer: „Ich möchte alle Arbeitgeber herzlich bitten, hier flexible Lösungen anzubieten und Eltern in dieser Situation möglichst gut zu unterstützen. Dies tun wir auch im Landratsamt.“

Derzeit gibt es 35 Infizierte

Am Wochenende waren im Landratsamt rund 50 Mitarbeiter mit der Corona-Situation beschäftigt. Nach Auskunft der Behörde gibt es derzeit 35 Infizierte. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren neun Fälle bekannt. Dass es noch nicht mehr positive Fälle im Landkreis gibt, liege daran, dass die Ergebnisse aus den untersuchenden Laboren inzwischen erst nach einigen Tagen vorliegen.

Nach wie vor sind mobile Abstreichteams im Einsatz, um alle zu testen, die von den Ärzten des Staatlichen Gesundheitsamts im Landratsamt entsprechend eingestuft wurden. In Quarantäne befinden sich derzeit 284 Menschen. Diese würden täglich von einem großen Team an medizinisch ausgebildeten Telefonisten angerufen und bei Bedarf beraten. Auch die allgemeine Corona-Hotline werde nach wie vor sehr intensiv nachgefragt.

Um die personellen Ressourcen im Gesundheitsamt auch langfristig aufrecht erhalten zu können, hat Landrat Martin Sailer inzwischen einen Schichtdienst einrichten lassen. Sowohl bei den Ermittlungen in Bezug auf infizierte Patienten als auch für die Telefonisten der Bürgerhotline gilt ein Schichtplan, um das Personal gesund und leistungsfähig zu halten. (SZ, mcz)

Telefon Die Coronavirus-Hotline des Landratsamts in Augsburg für Verdachtsfälle ist von 8 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 0821/3102-3999 erreichbar.

Die Coronavirus-Hotline des Landratsamts in für Verdachtsfälle ist von 8 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 0821/3102-3999 erreichbar. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel: Corona: Nachbarn helfen Nachbarn im Augsburger Land

Alle Informationen zum Coronavirus finden Sie hier bei uns im Live-Blog

Themen folgen