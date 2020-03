08.03.2020

Coronavirus im Kreis Augsburg: Zahl der Infizierten verdreifacht

Im Landkreis Augsburg gibt es neun bestätigte Fälle und es dürften noch mehr werden. Behörden betonen am Sonntagabend: Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet.

Von Christoph Frey

Am Eingang der Gesundheitsmesse steht ein Gerät, mit dessen Hilfe sich die Hände desinfizieren lassen. Drinnen gibt es selbst gemachten Kuchen und Angebote für Klangschalen-Therapie, Heilsteine oder Lichtheilung. Die Messe Augusta Spirit in der Stadthalle Neusäß, in der Therapeuten, Heilpraktiker oder Homöopathen aus der Region ausstellten, war am Wochenende trotz der um sich greifenden Corona-Infektionen gut besucht.

Natürlich bemerke man einen gewissen Rückgang bei den Besucherzahlen, so die Heilpraktikerin Sara R. Ott. Sie hatte die Schau zum 14. Mal organisiert. Doch für eine Absage habe es keinen Grund gegeben, den habe auch das Gesundheitsamt nicht gesehen. Deshalb fand in Neusäß die ganzheitliche Gesundheitsmesse ebenso statt wie in Gersthofen der Auftritt des Kabarettstars Erwin Pelzig für mehr als 900 Besuchern. Einige kleinere Veranstaltungen für diese Woche sind hingegen bereits abgesagt, weitere dürften folgen. Denn am Wochenende hat es in Augsburg Stadt und Land weitere Infektionen mit der Lungenkrankheit gegeben.

Fand trotz Corona-Alarm statt: die Gesundheitsmesse Augusta Spirit in Neusäß. Bild: Marcus Merk

Coronavirus: Hunderte Menschen suchten Hilfe

Hunderte Menschen haben am Wochenende über die Hotline des Landratsamts aus Angst vor einer Corona-Infektion Rat und Hilfe bei den Behörden gesucht. Fast 90 Menschen wurde eine Untersuchung verordnet, weil sie das Virus in sich tragen könnte. Mit Ergebnissen aus den Labors wird in den nächsten tagen gerechnet.

Wie eine Sprecherin des Landratsamtes gegenüber unserer Zeitung sagte, hat sich die Zahl der Menschen, bei denen eine Infektion nachgewiesen ist, verdreifacht. Waren es am Freitagabend noch drei Infizierte, so sind es jetzt neun. Vier neue Fälle stehen mit den bereits bekannten Erkrankungen in Kutzenhausen und Bonstetten in Verbindung, zwei weitere Menschen haben sich im Urlaub in Südtirol angesteckt. Unklar ist, wie viele Menschen im Landkreis sich inzwischen in Quarantäne befinden.

Infektionsfall auch in Häder

Diese Zahl verändere sich ständig, so die Sprecherin. Sie sagte zudem, dass im Laufe der nächsten Tage mit weiteren Erkrankten zu rechnen sei. Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb gab gestern bekannt, dass ein Erkrankter in Häder lebt und sich dort in Quarantäne befindet. Nach Angaben des Landratsamtes ist dieser Fall den Fällen aus Kutzenhausen zuzurechnen.

Nicht bestätigen konnte die Behörde Gerüchte, wonach ein Kind an der Täfertinger Grundschule Symptome gezeigt habe. Nach Angaben des Landratsamtes steht kein einziger der bisherigen Fälle in einem engen Kontakt zu Schulen oder Kindergärten. Eine Schließung sei deshalb nicht notwendig. Allerdings kann das im Laufe des heutigen Montags schon anders aussehen, die Lage soll deshalb von Tag zu Tag neu bewertet werden.

In einer Krisensitzung am frühen Samstagabend im Augsburger Landratsamt dankte Landrat Martin Sailer noch einmal ausdrücklich dem Bonstetter Bürgermeisterkandidaten Werner Halank. Der Bewerber der Freien Wähler ist infiziert und hatte zugestimmt, dass die Behörden seine Identität preisgeben, um Menschen vor der Infektionsgefahr zu warnen. Halank, der sich mutmaßlich in Italien angesteckt hatte, absolvierte bis Mitte vergangener Woche mehrere öffentliche Auftritte und besuchte auch eine Vorstellung der Brecht-Bühne in Augsburg.

Kritik an Vorgehen des Landrats

Sailer, der selbst am Wochenende alle Wahlkampfauftritte abgesagt hatte, wurde für sein Vorgehen auch kritisiert. Der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring und der SPD-Landratskandidat Fabian Wamser warfen dem CSU-Politiker Sailer vor, er schüre mit seinem Vorgehen die Hysterie. Wamser sagte am Freitag: „Wenn auf der einen Seite nach Empfehlung des Landrats auch kleine politische Veranstaltungen abgesagt werden sollen, auf der anderen Seite das Gesundheitsamt jedoch berechtigterweise keine Veranlassung sieht, Großveranstaltungen generell abzusagen, ist das aus meiner Sicht kein Beitrag zu einem sachlichen Umgang mit der Thematik.“

Landrat Martin Sailer gibt Auskunft zu einem neuen Coronafall in Bonstetten und erklärt, welche Konsequenzen er aus dem Fall zieht. Video: Jan-Luc Treumann

Nach Angaben des Landratsamtes haben sich über die Hotline auch besorgte Arbeitgeber gemeldet, die Mitglieder ihrer Belegschaft testen lassen wollten. Das aber könne die Behörde nicht leisten. Die Firmen müssten selbst Labors beauftragen.

Corona-Fälle im Landkreis: Mehr als 40 Mitarbeiter im Einsatz

Die zentrale Untersuchungsstelle in Haunstetten, welche die Stadt Augsburg sowie die Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg eingerichtet haben, soll nur bis Montagmittag in Betrieb bleiben. Danach sollen im Landkreis Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, von mobilen Teams der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) besucht werden. Sollten diese mit der Arbeit nicht nachkommen, will das Gesundheitsamt zusätzlich eigene Teams losschicken. Am Wochenende hatte der Landkreis rund 40 Mitarbeiter im Einsatz. Dazu zählten Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, medizinisches Personal, Telefonisten, aber auch Mitarbeiter der Kantine. Man profitiere nun von vielen Katastrophenschutzübungen, weil man über eingespielte Teams verfüge, so Sailer. So sei es auch gelungen, die mehreren Hundert Anrufe abzuarbeiten, die eingingen. Mithilfe eines detaillierten Fragebogens wurden die Anrufer kategorisiert, viele konnten beruhigt werden.

