Covid-19-Quarantäne an drei Schulen in Neusäß und Königsbrunn

An zwei Neusäßer Schulen und einer in Königsbrunn gibt es Fälle von Covid-19.

Das neue Schuljahr beginnt mancherorts, wie das alte aufgehört hat: Am Justus-von-Liebig-Gymnasium und der FOS/BOS in Neusäß sowie der Realschule in Königsbrunn befinden sich Schüler in Quarantäne.

Am Gymnasium sind es 50 Jugendliche, an FOS/BOS und Realschule nur vereinzelte Klassen. Dort wurden vergangene Woche einzelne Schüler positiv auf Covid-19 getestet. Mehr dazu lesen Sie hier. (tobsc)

