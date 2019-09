vor 37 Min.

Das Feuerwehrhaus hat seinen Platz gefunden

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Willmatshofen soll auf dem freien Gelände an der Wilhelm-Wörle-Straße entstehen.

Das Gremium votierte einstimmig für die abgeänderte Planung des Neubaus in Willmatshofen. Der jetzige Entwurf findet bei allen Beteiligten Zuspruch

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Willmatshofen lief Gefahr, zu einer unendlichen Geschichte zu werden. Doch jetzt unternahm der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen wichtigen Schritt hin zur Verwirklichung des Bauprojekts.

Seit 2014 ist die nachdrückliche Forderung der Freiwilligen Feuerwehr Willmatshofen nach einem neuen Domizil existent. In unzähligen Sitzungen mit der Bauverwaltung der Marktgemeinde wurden Vorstellungen und Details rund um das Projekt besprochen und diskutiert. Diese Verhandlungen brachten zwangsläufig immer wieder Planungsänderungen auf den Tisch. Das zeigte sich auch in den Kostenrechnungen. Ehemals ging die Marktgemeinde für die Errichtung des Gebäudes von 1,6 Millionen Euro aus. In dem damaligen Architektenentwurf war unter anderem die Möglichkeit eines Dachausbaus vorhanden.

Die anschließend erfolgte Planüberarbeitung bezifferte die Bau- und Nebenkosten von rund 1,2 Millionen Euro. Bei diesem Entwurf spielte jedoch Kreisbaumeister Frank Schwindling vom Landratsamt Augsburg nicht mit. Bürgermeister Peter Ziegelmeier erläuterte auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, dass der Kreisbaumeister diese Planung so nicht genehmigen wolle. Auch würde sie so nicht in die nähere Umgebung passen. Wie berichtet, soll der Neubau an der Wilhelm-Wörle-Straße zwischen der Hauptstraße und der Pfarrkirche St. Vitus entstehen.

Das Bauamt des Marktes Fischach erörterte daraufhin die Einwendungen des Kreisbaumeisters, suchte nach Stimmigkeit und fertigte einen eigenen Entwurf. Dieser wurde zum Einvernehmen sowohl an das Landratsamt als auch der Willmatshofer Wehr vorgelegt. Nach einigen kleinen Empfehlungen des Kreisbaumeisters und Anmerkungen der Wehr erteilten die Marktgemeinderäte nun ihr gemeindliches Einvernehmen zur geänderten Planung des Neubaus. Das Votum fiel einstimmig aus.

Die jetzige Planung reduziere deutlich Grundfläche und Kubatur, berichtete Marktbaumeister Roland Bröll. Gegenüber früheren Planungen weise das Gebäude nun rund 100 Quadratmeter und 360 Kubikmeter weniger auf. Großen Wert habe man auf Kompaktheit gelegt. Demzufolge sei das jetzige Gebäude, um gute Proportionen zu erhalten, eingeschmälert worden. Es fehle auch die ursprünglich geplante Nottreppe. Diese sei anderweitig gelöst worden.

Aufgrund der Reduzierung habe man auch die Kosten drücken können, ergänzte der Bürgermeister. Das Projekt liege nun bei rund einer Million Euro. Dabei entfallen auf das reine Bauwerk circa 800000 Euro, der Rest auf Erschließung und Nebenkosten. Durch Eigenleistungen könne der Gesamtbetrag noch gesenkt werden, meinte Ziegelmeier. Damit sei die Kuh endgültig vom Eis, meinte der Marktgemeindechef salopp und zugleich erleichtert.

