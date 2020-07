Das Tempolimit auf der A8 ist nur der erste Schritt

Plus Dass die Autobahndirektion auf die Vielzahl an Unfällen reagiert, war höchste Zeit. Doch ein Tempolimit alleine wird die Probleme auf der A8 nicht lösen.

Endlich kommt das Tempolimit auf der A8, wird sich wahrscheinlich so mancher Polizist oder Mitarbeiter der Autobahnmeisterei gedacht haben. Schließlich hat es im vergangenen Jahr allein auf dem 47 Kilometer langen Stück, für das die Autobahnpolizei in Gersthofen zuständig ist, 938 Mal gekracht. Und ein Drittel aller Unfälle sind zwischen Neusäß und Friedberg passiert. Dass nun die Autobahndirektion reagiert hat, wurde höchste Zeit.

Tempolimit auf der A8 kann nur der erste Schritt sein

Sind doch die Hauptunfallursachen immer wieder nicht angepasste Geschwindigkeit und ein zu geringer Abstand. Und der Verkehr auf der A8 im Großraum Augsburg mit seinen fünf Anschlussstellen wird sicherlich nicht weniger.

Das Tempolimit auf 120 kann jedoch nur der erste Schritt für mehr Verkehrssicherheit sein. Mit Höchstgeschwindigkeit sollte daher jetzt die Installation der elektronischen Schilderbrücken auf der A8 zumindest bis Günzburg, besser noch bis Ulm, vorangetrieben werden. Denn die allein aufgrund der Topografie neuralgischen Punkte bei Adelsried, Zusmarshausen und Burgau sind nach wie vor gefährliche Unfallbrennpunkte.

Der Ball liegt daher erneut bei der Autobahndirektion

Dies haben auf tragische Weise die zwei schweren Unfälle vor kurzer Zeit bei Adelsried gezeigt. Eine 38-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle, als der Wagen bei einem Frontalzusammenstoß in zwei Teile gerissen wurde. Stundenlange Sperrungen, fünf Verletzte und einen Schaden in Höhe von 155.000 Euro hat es nur wenige Tage später bei einen Lkw-Unfall gegeben. Der Ball liegt daher erneut bei der Autobahndirektion. Denn der unfallträchtige Abschnitt zwischen Neusäß und Günzburg bleibt vom neuen Tempolimit unberührt.

Lesen Sie auch den zugehörigen Bericht: Raser werden ausgebremst: Auf der A8 gilt rund um Augsburg ab sofort 120

Themen folgen